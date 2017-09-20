Конкурс финно-угорских красавиц и умниц

С 25 по 29 сентября в Республике Коми пройдет VI Международный конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии». В нем примут участие представительницы шести регионов финно-угорского мира. Площадкой проведения конкурса в Сыктывкаре станет СГУ имени Питирима Сорокина.

Как сообщили в пресс-службе вуза, международный конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2017» является одной из форм сотрудничества студентов различных стран и регионов финно-угорского мира и проводится в рамках Фестиваля культуры финно-угорских народов среди студентов вузов, входящих в Ассоциацию финно-угорских университетов.

Целью проведения конкурса является развитие, расширение и укрепление культурных связей между студенческими коллективами финно-угорских народов, сохранение нравственных и культурных традиций студенческой молодежи. Конкурс способствует обмену опытом, координации и организации совместной работы университетов ассоциации в области культурно-просветительской деятельности.

В 2016 году студентка Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина Анастасия Васильева получила звание «Мисс студенчества Финно-Угрии», что определило место проведения конкурса в 2017 году – Сыктывкар, Республика Коми.

В этом году участие в конкурсе примут семь студенток из шести регионов финно-угорского мира. Республику Карелия на конкурсе представит студентка Петрозаводского госуниверситета Анастасия Юнтунен. Удмуртский национальный колорит презентует студентка Глазовского государственного пединститута имени В.Г.Короленко Лия Стрелкова. Республика Марий Эл направила для участия в конкурсе студентку Марийского госуниверситета Светлану Давыдову. От Республики Мордовия на конкурс приедет студентка Мордовского госуниверситета имени Н.П.Огарева Елена Воронина. Студентка Югорского госуниверситета Виктория Костылева едет на конкурс из Ханты-Мансийского автономного округа. Республику Коми представят сразу две участницы – Александра Ногиева из Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина и Диана Сенькина из академии госслужбы и управления.

В течение четырех конкурсных дней девушек ждут встречи со стилистами и визажистами, занятия по танцам и хореографии, искусству поведения на сцене, знакомство с культурой и традициями коми народа, экскурсионная программа и подготовка к финальному мероприятию. В программу конкурса 2017 года войдут представление видеовизиток «Мир, в котором я живу», конкурс этнодефиле (демонстрация народных костюмов), представление «Народные игры финно-угорских народов», конкурс талантов и интеллектуальный конкурс «Герой легенд и преданий».

Имя обладательницы титула «Мисс Финно-Угрия – 2017» назовут 29 сентября в финале конкурса, который пройдет в КСЦ «Ренова».

Организатором конкурса выступает Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина при поддержке правительства республики.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы СГУ имени П.Сорокина