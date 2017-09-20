Коми попала в десятку

Республика Коми вошла в топ-10 регионов, которые стали лидерами по проведению государственной итоговой аттестации. Наш регион занимает шестую позицию. В связи с этим министр образования и науки России Ольга Васильева отправила на имя главы Коми Сергея Гапликова письмо, в котором поблагодарила его, выразив уверенность в успешном продолжении совместной работы на благо отечественного образования.

По итогам государственной аттестации 2017 года в министерстве образования и науки республики прошел координационный совет, где был дан подробный анализ прошедшей экзаменационной кампании и поставлены задачи на 2018 год. Как рассказала заместитель председателя правительства региона – министр образования и науки Наталья Михальченкова, ЕГЭ на территории Коми в 2017 году сдали 4761 человек. По итогам экзаменационной кампании более 30 процентов выпускников получили тестовый балл от 81 до 100. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года показал, что по восьми учебным предметам отмечается увеличение среднего балла по сравнению с 2016 годом.

– Наша задача и впредь повышать эту планку, работая качественно и слаженно, – подчеркнула Наталья Михальченкова.

Данные государственной итоговой аттестации, сравнимые с результатами прошлых лет, говорят о том, что усиление государственного и общественного контроля за процедурой проведения государственных экзаменов на территории республики в 2017 году оказалось эффективным и действенным. В Коми была проделана большая работа со стороны всех ведомств и организаций, привлекаемых к организации и проведению экзаменов. Это позволило провести государственную итоговую аттестацию максимально объективно и на высоком организационно-техническом уровне.

Наталья Михальченкова вручила благодарственные письма руководителям предметных комиссий, а также руководителям служб и ведомств, которые участвовали в организации и проведении ЕГЭ.

Галина ГАЕВА