Пробежали с удовольствием

«Кросс нации-2017» собрал в Сыктывкаре почти семь тысяч участников

В минувшую субботу, 16 сентября, в Сыктывкаре состоялась всероссийская массовая спортивная акция «Кросс нации». Основной стартовой площадкой традиционно стала Стефановская площадь, где в спортивных и массовых забегах участвовало более пяти тысяч человек.

Пожелав участникам забега «легких километров», старт мероприятию дал министр спорта Коми Николай Бережной. Комментируя событие журналистам, спортивный функционер напомнил, что кросс проходит уже в тринадцатый раз и остается самым массовым легкоатлетическим мероприятием в России. По его словам, участникам в Сыктывкаре бежать должно быть комфортно, потому что нет сильного дождя, хотя небо и хмурое. А вот жителям других районов повезло меньше. Так, из-за непогоды забеги перенесли в Ухте, Сосногорском районе и Усинске.

О том, насколько комфортно бежалось, рассказала пятилетняя Рита Большакова, принимавшая участие в забеге вместе с мамой. Девочка прошла символическую дистанцию в полтора километра с большим удовольствием и порой даже обгоняла родительницу.

После любительской пробежки начался спортивный забег. Если на массовые старты выходили люди разного возраста и уровня подготовки, то в спортивном участвовали только подготовленные ребята, в основном воспитанники различных детских спортивных школ столицы и районов Коми. Бежали уже ставшие традиционными двенадцать километров по центральным улицам Сыктывкара. Примечательно, что маршрут проложили прямо по центру Стефановской площади, и бегущие спортсмены смотрелись невероятно красиво на фоне горделивого гранитного Ленина.

Среди участников было много известных спортсменов и тренеров. Например, двенадцатикратный чемпион Кубка мира среди мастеров по лыжным гонкам, тренер ДЮСШ из Айкино Игорь Кузнецов, чей воспитанник Андрей Некрасов сейчас усиленно готовится к лыжному сезону в стане сборной России. Ну а победу одержал истинный профи – многократный триумфатор не только «Кросса нации», но и чемпионатов Коми Максим Когут.

Для зрителей и участников организаторы мероприятия подготовили хорошую развлекательную программу – выступали творческие и танцевальные коллективы города. Финишировавшие могли бесплатно угоститься горячим чаем с лимоном.

Завершился День бега раздачей «слонов» победителям, им вручали кубки и медали, а бежавшим в массовом старте – памятные сертификаты участников всероссийской акции. По данным министерства спорта Коми, пять тысяч человек пробежали дистанцию только на Стефановской площади, еще шестьсот стартовали в поселке Краснозатонском, четыреста в Максаковке и тысяча в Эжве.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора