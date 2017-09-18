От первой парты и классной доски

Участники проекта «Пешком по Усть-Сысольску» окунулись в школьное прошлое города

Очередная познавательная лекция-прогулка «Пешком по Усть-Сысольску» прошла в Сыктывкаре в минувшую субботу. На сей раз историк Михаил Рогачев рассказал о развитии школьного дела и образования в Коми крае, а конкретно в Усть-Сысольске. Экскурсия началась около посвященного усть-сысольскому купечеству арт-объекта «Купеческий сундук», ведь именно благодаря местному купечеству в Коми крае появились учебные заведения.

Истоки профессионального образования

С перекрестка улиц Советской и Куратова, где стоит «Купеческий сундук», можно разглядеть здание Дома работников культуры и искусства (Советская, 28). В этом одноэтажном домике в начале прошлого века открыли первую в Коми крае ремесленную школу. Фактически это первое профессионально-техническое училище города. В 1895 году земство решило бесплатно обучать сельских ребят нужным ремеслам – слесарному и столярному. В 1906 году для ремесленной школы построили отдельное здание с учебными классами и мастерскими по слесарно-кузнечному и слесарно-токарному делу. Школа построена на участке земской управы и открыта при помощи купцов, которые жертвовали деньги. Методик обучения трудовому воспитанию тогда еще не существовало, поэтому обучали мастера-наставники по простому принципу: смотри и делай, как я. Заодно учащиеся выполняли заказы земства и жителей. Так они обеспечивали школу средствами для существования. Кстати, в школе находилась первая электрическая динамо-машина, работавшая от шведского двигателя «Bolinder». Первая в городе электростанция освещала само здание и несколько близлежащих домов, в том числе земство. Рядом с земской управой горела единственная электрическая лампочка на улице Усть-Сысольска до революции. Остальной город освещался низенькими газовыми фонарями. Руководил ремесленной школой до 1937 года Александр Сенцов. Он обучал детей работе с электричеством, а заодно и электрифицировал ближайшие здания. Затем его посадили за антисоветскую деятельность.

– У него была хорошая коллекция охотничьих ружей, которая приглянулась одному из энкавэдэшников, – раскрыл причину ареста Михаил Рогачев. – Он их конфисковал. Ружья расценили как подготовку террористического акта. В 1943 году Александра Сенцова выпустили досрочно. Лагеря во время войны освобождались от тех, кто не может выжить. После освобождения Сенцов прожил еще несколько месяцев и умер в кругу семьи. Так трагически закончилась судьба выдающегося педагога.

Добавим, что еще в 1890 году земство открыло в Усть-Сысольске слесарно-кузнечную мастерскую для обучения мальчиков из населения города и уезда. С 1904 года здесь открылось столярное отделение. Никаких общеобразовательных дисциплин не преподавалось. Вели занятия не педагоги, а специалисты-мастеровые. В 1911 году мастерскую закрыли. В 1902 году земство организовало практическую сельскохозяйственную ферму в Верхнем Чове. Тут мальчики обучались различным техническим приемам землепашества, травосеяния, огородничества, животноводства. В том же году открылась ремесленная школа в Айкино со столярным и слесарно-кузнечным отделениями.

Город без школы

Второе учебное заведение, которое располагалось неподалеку, – единственная в Коми крае XIX века светская школа для мальчиков, то есть мужская гимназия. Это учебное заведение просуществовало всего шесть лет – с 1912 по 1918 год. Находилась гимназия за нынешним Консультативно-диагностическим центром Республики Коми и состояла из двух деревянных зданий. Мужская гимназия известна двумя своими выпускниками: Владимиром Старовским, именем которого названа улица в Сыктывкаре, и Анатолием Бетехтиным, советским геологом и минералогом.

Экскурсия переместилась в Кировский парк, и здесь под моросящим дождем Михаил Рогачев продолжил свой рассказ.

– Когда Усть-Сысольск в 1780 году стал городом, в нем никаких школ не было, хотя по законам Российской империи учебное заведение ему полагалось, – напомнил историк. – Школа должна была работать за счет города, но на образование денег, как всегда, не было. И только спустя 40 лет, в 1822 году, была открыта первая школа. А до этого состоятельные устьсысольцы нанимали учителей, которые обучали их детей на дому.

Среди домашних учителей были и вполне образованные люди. Например, известная детская писательница Александра Ишимова (дочь сосланного в Усть-Сысольск в 1818 году Осипа Ишимова) «облегчала участь семьи, давая частные уроки» детям чиновников, в частности, сыну городничего, которого, как вспоминала позднее сама Александра Ишимова, «маменька через несколько дней после нашего приезда прислала к нам с банкой помады (конфет – авт.) в руках и просьбою поучить его по-французски».

Домашнее обучение в Усть-Сысольске продолжалось и после открытия первых учебных заведений и даже конкурировало с обучением в них. В 1845 году смотритель уездного училища сообщил городничему, что четыре человека «занимаются на дому обучением малолетних детей», сокращая тем самым число посещавших училища. Городничий заставил троих домашних учителей (двое из которых – мещанка и солдатская вдова – оказались неграмотными) пообещать впредь обучением детей не заниматься. Четвертый, пономарь П.Распутин, в оправдание сказал, что «учить детей родственников, имея свободное время», он находит «весьма приличным» своему званию.

По реформе образования середины XIX века духовное училище должно было быть в каждом уезде. В Усть-Сысольске долго не было своего духовного училища, оно находилось в Яренске. Пока местные власти думали, переводить его в Усть-Сысольск или нет, Яренское духовное училище сгорело. Поэтому в 1872 году оно все-таки переехало в столицу Коми края. Сначала училище находилось в частном доме недалеко от бывшего кинотеатра «Родина». В 1875 году приняли решение «построить еще одно каменное двухэтажное здание, где разместить и училище, и общежитие», но из-за отсутствия денег от устройства общежития отказались. Деньги нашлись только в следующем десятилетии. В январе 1888 года комиссия заключила договор с основным подрядчиком Н.Кононовым, крестьянином из Благовещенской волости, села Пажга, известным в крае строителем. 10 мая 1888 года состоялась закладка здания. Столярные и кровельные работы производил крестьянин Степан Творожников, а руководил всей работой инженер Г.Лазарев.

– Строили здание два года, вернее два лета, – уточнил Михаил Рогачев. – Подрядчик распускал бригады осенью, в дождливую погоду, кирпичи клали только посуху.

28 октября 1890 года состоялось торжественное открытие духовного училища. Это здание было самым большим в городе (сейчас здесь, в доме №44 по улице Кирова, размещается Национальная галерея Республики Коми). Первый этаж училища был полуподвальным, второй – техническим с гимнастическим залом и столовой, на третьем располагались четырнадцать учебных классов. Уже в начале XX века к учебному заведению пристроили жилой корпус с квартирами для руководства училища, чтобы оно могло, не выходя на улицу, приходить на работу.

Усть-Сысольское духовное училище, готовившее священнические кадры для епархии, находилось в этом здании до упразднения весной 1918 года. После здесь размещались штаб войск Пинего-Печорского края Красной армии. В 1920 году в здании размещался Институт народного образования Коми, в 1932-1938 годах – Коми государственный педагогический институт, с 1939 по 1989 год – институт усовершенствования учителей. В 1990 году здание передано Министерству культуры Коми АССР.

А вот первая в городе школа, духовно-приходское училище, открылась в 1822 году. Помещалась она сначала в Троицком соборе, который стоял на месте спортивной площадки в Кировском парке. Школа была в двух маленьких комнатках – в переходе от колокольни в храм. В ней учились не более двадцати детей. Здесь преподавали учителя из числа священников или выпускников семинарии. Затем ее сменило приходское училище, образованное в 1835 году. В 1880-е годы для училища построили деревянное здание на каменном фундаменте в районе пересечения улиц Куратова и Кирова.

Парты в доме Сухановых

По улице Кирова, вдоль парка экскурсанты прошли до дома Сухановых, где сейчас находится Литературный музей Ивана Куратова (улица Орджоникидзе, 2).

Старейшее каменное здание, которое сохранилось в городе, построили в 1815 году. История Сыктывкара неразрывно связана с историей самого древнего в Коми купеческого рода Сухановых. Первое известное историкам упоминание о «житии» Сухановых в устье Сысолы относится к 1608 году. Первая каменная церковь и первые каменные дома в Усть-Сысольске были возведены именно ими. Получение Усть-Сысольском статуса города было отмечено 10 сентября 1780 года в доме купца Афанасия Суханова. А единственная «именная» улица на первом утвержденном плане Усть-Сысольска носила название Сухановской. Но к XIX веку купцы Сухановы уже не смогли тягаться с молодыми конкурентами и к 1830-м годам «переквалифицировались» в мещан.

– Это здание имеет непосредственное отношение к народному образованию в Усть-Сысольске, – рассказал Михаил Рогачев. – В 1850 году Сухановы продали свой двухэтажный каменный дом городу за 2 тысячи 265 рублей. После этого сюда переехала вторая школа города. В 1835 году она была образована как уездная, в 1840 году получила статус городского училища. Заниматься в прежнем здании было сложно. «Училищный дом снаружи, – отмечалось в документе 1840 года, – особенно снутри, находится в ветхом безобразном состоянии, чему причиной должно положить не иначе как время».

Городское училище помещалось в доме Сухановых почти 70 лет, его закрыли в 1918 году. В первой половине XIX века в учебном заведение работали Михаил Михайлов, написавший первую церковную историю Коми, и Василий Кичин, издавший первые статьи по этнографии Коми края. Но были и другие учителя.

– Мне очень понравилась одна цитата из книги об истории Усть-Сысольского городского училища, – рассказал Михаил Рогачев. – Там было написано, что проверяющий приехал в школу и на уроке застал ученика, стоящего в растрепанном виде, а учитель был совершенно в расстроенных чувствах. Попросту говоря, пьян. На вопрос инспектора ученик ответил, что учитель его побил. Услышав это, учитель пришел в такой азарт, что принялся вновь лупить ученика.

Это училище окончил один из первых коми ученых – Георгий Лыткин. Языковед, педагог, автор учебника географии, по которому учили во всех дореволюционных российских гимназиях, он стал составителем первой коми грамматики на родном языке. Он родился в 1835 году в усть-сысольской купеческой семье, окончил Вологодскую гимназию. В двадцатилетнем возрасте поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, а через год перевелся на восточный факультет, где начал изучать калмыцкий язык. Во время своей учебы наш земляк много времени проводил в калмыцких степях. В 1859 году Лыткин защитил диссертацию магистра по калмыцкому языку и литературе и получил за свой научный труд золотую медаль. После окончания университета Георгий Лыткин всю жизнь преподавал географию в учебных заведениях Петербурга. Но основной его научной работой было изучение коми языка, а также перевод на зырянский язык религиозных книг. Он перевел на коми язык «Житие святого Стефана Пермского», произведения Александра Пушкина, сказки для детей из сборника Константина Ушинского «Родное слово». В 1889 году опубликовал свой основополагающий труд «Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык». Умер ученый в 1907 году, и его могила затерялась на профессорской площадке Смоленского кладбища Васильевского острова Петербурга.

– А все началось с того, что он хотел стать учителем русского языка для коми детей, – добавил Михаил Рогачев.

К тому же обучение в школах проходило на русском языке, которым местные дети плохо владели. Георгий Лыткин вспоминал: «Я поступил в Усть-Сысольское приходское, затем уездное училище. И в приходском, и в уездном училищах предметы преподавались на русском языке, нам непонятном, русскими учителями, не знавшими зырянского языка; даже наши почтенные законоучителя, родом зыряне, или не могли, или почему-то находили ненужным давать нам объяснения на родном языке. Не понимая смысла русских слов, на русском языке мы зазубривали краткую священную историю, краткий катехизис, краткую грамматику русского языка, краткую историю всеобщую и русскую, географию и геометрию. Из пятидесяти с лишком учившихся в приходском училище окончили в уездном только четверо, из коих двое были зыряне. Остальные товарищи не вынесли непосильной работы и вышли, не кончивши курса».

Оборудованы учебные заведения были плохо. Инспектор сообщал в Петербург об усть-сысольском училище: «Нет порядочного ни стула, ни стола, даже доски стерты до того, что написанного совершенно не видно».

Также среди выпускников училища такие выдающиеся личности, как ученый-энциклопедист, писатель, философ, этнограф, фольклорист и лингвист Каллистрат Жаков и краевед, историк и лингвист, первый заведующий областным архивом в городе Усть-Сысольске Андрей Цембер. Каллистрат Жаков когда-то впервые пришел в училище пешком из Давпона, кто-то из наставников его пожалел и дал подкрепиться хлебом с огурцом. Хлеб паренек съел, а огурец ему не понравился, и он выкинул овощ.

– Сейчас здесь Литературный музей Ивана Алексеевича Куратова. Кстати, на первом этаже находится уникальная научная библиотека, в которую вошла часть книг из собрания городского училища, – добавил Михаил Рогачев.

Женская гимназия

Завершилась экскурсия напротив гимназии имени Пушкина (улица Орджоникидзе, 15). В середине XIX столетия горожане долго дискутировали на тему, нужно ли развивать женское образование в Усть-Сысольске. Поначалу в училища и школы принимали только мальчиков. Девочки учились в «домашних школах». По воспоминаниям современников, в 1850-х годах в Усть-Сысольске «девочки состоятельных родителей обу-чались у частных лиц женского пола… Обучала… азбуке, чтению часослова и псалтыря старая девица, дочь покойного священника Пелагея Дмитриевна… В кухне был стол, вокруг которого сидели девочки лет семи-восьми… Перед всеми… лежали букварь, часослов и псалтыри». Учились здесь одновременно до десяти девочек, за год они осваивали чтение. Научить писать учительница их не могла, поскольку и сама этого не умела. Ее племянницы, Екатерина и Любовь Николаевны Клячины, обучали девочек русскому языку, арифметике, разным рукоделиям, французскому и немецкому языкам и танцам.

В 1853 году в Усть-Сысольской городской думе рассматривалось предложение об открытии городского училища для девочек, но его отклонили, решив, что девочкам образование ни к чему. В 1858 году в городе все же открылось женское второразрядное училище. К тому же из городского бюджета на это не тратилось ни копейки. Купец Иван Забоев пообещал за свой счет построить здание, а купец Василий Лыткин – ежегодно перечислять деньги на отопление. Учителя в школе преподавали на добровольных началах. В 1870 году второразрядное женское училище стало прогимназией, то есть первым неполным средним учебным заведением Коми края, а в 1909 году – Усть-Сысольской Александринской гимназией. В 1911-1913 годах гимназия переехала в построенное для нее двух-этажное здание.

В середине XIX века во всех учебных заведениях Усть-Сысольска обучалось всего 160-170 детей. Многие дети просто не хотели ходить в школу, считали это наказанием. В 1858 году на педагогическом совете Усть-Сысольского уездного училища отмечалось, что «школа вообще и уездное училище в особенности во мнении родителей здешнего края – есть такая исправительная мера, которой с самых ранних младенческих лет пугают они воображение детей своих. Отвращение к школе растет вместе с летами… Ребенок знает, что это дом, в котором скучно, потому что учат, страшно, потому что бьют и секут».

– Уже более века это здание является учебным заведением, – отметил историк. – Это старейшее из действующих школьных зданий, которое никогда не меняло своего статуса.

Кстати, именно в зале Александринской женской гимназии была провозглашена советская власть в Коми крае. Из-за вместительного актового зала женскую гимназию выбрали для проведения первого советского собрания. С июня 1918 года здесь находилась 2-я гимназия Усть-Сысольска, а с октября 1918 года – школа №2. Сейчас здесь занимается часть классов пушкинской гимназии.

В начале XX века появились и учебные заведения, предназначавшиеся для обучения взрослого населения. В начале 1905 года в Усть-Сысольске открылись мужская и женская воскресные школы, просуществовавшие до 1909 года. Учились в них с 14 лет и старше. Неграмотные начинали с азбуки и счета, более подготовленные изучали правописание, занимались чтением, историей, географией и другими предметами.

Тем, кто хотел продолжить свое обучение и выучиться, например, на учителя начальных классов, приходилось уезжать из Коми края в Тотьму или другие города, где имелись учительские семинарии. В Усть-Сысольске только в 1916 году открылась учительская семинария.

Артур АРТЕЕВ

Фото Игоря БОБРАКОВА и oldsyktyvkar.ru