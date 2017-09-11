Репетиция президентских выборов

10 сентября в Коми прошел единый день голосования

Вежайка улучшила выборную статистику, Воркута с Интой – подпортили, самовыдвиженцы по эффективности опередили справороссов, а в Троицко-Печорском районе судьбу мандата решит фортуна. О том, какие еще сюрпризы принес единый день голосования 10 сентября, рассказали в понедельник в региональном избиркоме.

В прошедшее воскресенье в республике состоялись выборы депутатов в советы городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений в Воркуте, Инте, Ижемском, Княжпогостском, Троицко-Печорском, Удорском, Усть-Вымском и Усть-Куломском районах. По масштабу нынешние выборы были достаточно скромными – на кону стояли 52 депутатских мандата, на которые претендовали 139 кандидатов. Тем не менее 10 сентября 2017 года запомнится республиканскому избиркому и занимательной статистикой, и интересными фактами.

Как рассказал председатель Избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Митюшев, средняя явка оказалась низкой – 12,2 процента, хотя это и не самый плохой результат за историю выборов в Коми (однажды было девять процентов). Но и выборы сами были маленькими, локальными, такие особой популярностью у населения не пользуются. Проголосовало 4173 избирателя из 34 214 возможных.

Выборную статистику подпортила Воркута, где на участки пришло 5,71 процента потенциальных избирателей. Вторая с конца по явке – Инта с 13,72 процента. В некоторых населенных пунктах на юге и в средней части Коми причиной довольно низкой явки оказалось то, что в воскресенье все копали картошку.

– То, что дата голосования в сентябре неудобна, мы давно говорим. Может быть, после президентских выборов закон будет изменен, и мы вернемся к выборам в марте. Для Коми начало марта – идеальный вариант, транспортная доступность лучше, – отметил Дмитрий Митюшев.

Абсолютным рекордсменом на выборах 10 сентября стало сельское поселение Вежайка в Усть-Вымском районе, где на участки пришло 51,15 процента избирателей. Но интересна Вежайка не только этим: на данный момент там проживает 131 гражданин, которые могут участвовать в выборах, и 14 из них стали кандидатами в депутаты местного совета. То есть народным избранником мечтал стать фактически каждый девятый совершеннолетний житель Вежайки. Борьба за семь мандатов развернулась нешуточная. 48,99 процента избирателей проголосовали в Туръе Княжпогостского района, немного от нее отстал Руч Усть-Куломского района с явкой в 41,43 процента. Там высокая явка, по словам Дмитрия Митюшева, связана с тем, что это свежеобразованные сельские поселения.

Нетипичная ситуация сложилась в Троицко-Печорском районе. Судьба мандата депутата райсовета до сих пор не решена. Два лидера голосования – Ольга Волкова от «Единой России» и Вячеслав Ласка от КПРФ собрали одинаковое количество бюллетеней в свою пользу – по 33. Теперь решать, кому из них быть депутатом, будет фортуна.

– В этом случае в соответствии с нашим законом победитель будет определен в результате жеребьевки. Территориальная избирательная комиссия Троицко-Печорского района определит ее порядок, и два кандидата, скорее всего, вытащат бумажки, на одной из которых будет написано «избран», – пояснил Дмитрий Митюшев. – Эта процедура проходила судебный контроль, когда ее внесли в наш закон, было обращение в Верховный суд Коми о законности или незаконности. Верховный суд подтвердил законность такого способа распределения депутатского мандата. Кроме того, это решение было подтверждено Верховным судом России. Ожидается, что жеребьевка состоится в среду.

Что касается распределения мандатов, то республиканский избирком составил рейтинг эффективности политических партий, участвовавших в нынешних выборах, по соотношению полученных мандатов к кандидатам. Самый высокий коэффициент ожидаемо у «Единой России» – 50 человек выдвинули, 40 из них получили мандаты. Если в среду в Троицко-Печорске фортуна улыбнется Ольге Волковой – будет 41 мандат. На втором месте – «Справедливая Россия»: партия выдвинула 18 человек, получила четыре мандата. На третьем месте может оказаться КПРФ. От них на выборы пошло всего восемь человек, и мандатов пока нет, но, если счастливую бумажку на жеребьевке вытащит Вячеслав Ласка, это все равно будет лучшим результатом по эффективности, чем у ЛДПР, от которой на выборы шли 44 кандидата, а депутатами стали двое. Замыкает рейтинг эффективности партия «Дело» – один кандидат, ни одного мандата. Впрочем, если внести в этот рейтинг самовыдвиженцев, то окажется, что они весьма популярная у избирателей «партия» – выдвинулись 19, мандаты получили пять. Результат даже лучше, чем у эсеров.

В субботу и воскресенье в Коми находились представители Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России, которые знакомились с деятельностью местных комиссий, в основном в Усть-Вымском районе. Заодно заглянули в соседнюю Архангельскую область, в Яренск. Сейчас они готовят отчет, который будет использоваться при подготовке к президентским выборам. Также в Усть-Вымском районе на выборах решили побывать в качестве наблюдателей три члена регионального штаба Алексея Навального. Никаких претензий к организации выборов ни те, ни другие гости не высказали.

По выражению Дмитрия Митюшева, прошедший единый день голосования стал тренировкой перед грядущими президентскими выборами. В числе прочего на 24 избирательных участках была апробирована технология изготовления протоколов с машиночитаемым кодом. В целом члены УИК остались ею довольны: эта технология действительно упрощает их работу. Но сама QR-система оказалась не очень готовой к использованию в местных реалиях. Накануне на компьютеры избирательных комиссий выводился тренировочный протокол, чтобы проверить работоспособность программного обеспечения. Но в восемь часов вечера в воскресенье двенадцать УИК, первыми взявшиеся за обработку результатов, снова обнаружили на мониторах вместо рабочего протокола тренировочный. Не все это заметили и стали работать с неверной версией. Самыми внимательными оказались воркутинцы, которые позвонили в республиканский избирком за разъяснениями. По версии, озвученной Дмитрием Митюшевым, причиной сбоя стало то, что программное обеспечение на компьютерах комиссий уже довольно старое, операционная система содержит функцию автоматического перехода на летнее или зимнее время. И будучи не отмененной, эта функция и устроила избиркомам такое «путешествие в прошлое» к тестовому протоколу. Сбой быстро устранили.

– Когда 24 участка – и это не проблема, а на выборах президента России нужно будет развернуть 425 рабочих мест. Надо работать над качеством техники, – высказался председатель избирательной комиссии Коми.

В целом прошедшие выборы выдались спокойными, обошлись без скандалов, хотя с курьезами. На «горячую линию» ЦИК России позвонил ухтинец с жалобой на то, что не может найти свой избирательный участок. Сделать это в Ухте и вправду было затруднительно, в первую очередь потому, что выборов в этом городе 10 сентября вообще никаких не проводилось, как и в столице Коми. Однако же и в Сыктывкаре нашелся жаждущий проголосовать, который требовал выдачи бюллетеня.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Избирательной комиссии РК