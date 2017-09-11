Не всем заключенным хватает работы

Депутаты Госсовета ознакомились с производственной базой одной из сыктывкарских исправительных колоний

Возможности расширения производственной базы учреждений уголовно-исправительной системы стали предметом обсуждения участников совещания, прошедшего 7 сентября в рамках выездного дня депутатов Госсовета Коми.

Проблема трудоустройства осужденных сегодня стоит достаточно остро, о чем свидетельствуют цифры, озвученные в ходе совещания начальником отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры республики Юрием Бозовым. В первом полугодии 2017 года к труду было привлечено 27,7 процента от среднесписочной численности осужденных, содержащихся в системе УИС Коми. При этом 12,3 процента задействованы на работах по хозяйственному обслуживанию и получают зарплату за счет средств федерального бюджета. Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году, когда было трудоустроено 29,5 процента осужденных.

Все это ведет к нарушению требований закона, согласно которому труд является основным средством исправления людей, совершивших преступление. Кроме того, из-за отсутствия работы растет число должников по исполнительным документам. Ведь многие осужденные имеют обязательства по выплате алиментов, возмещению морального или материального ущерба и т.д. Общая сумма исковых требований к осужденным на 1 июля 2017 года составляла 819,05 миллиона рублей.

Чтобы реально представить возможности трудовой адаптации осужденных, депутаты выехали в сыктывкарскую исправительную колонию №1, где посетили все действующие на ее территории предприятия. Несмотря на наличие проблем с трудоустройством, руководство УФСИН делает все возможное, чтобы адаптироваться в современных условиях и искать рынки сбыта продукции, изготавливаемой сидельцами. Увиденное всех приятно удивило: колония оказалась маленьким государством в государстве. Практически все для ее жизнеобеспечения делают сами осужденные. Тепло в корпуса подается из автономной котельной, которая отапливается отходами местного деревообрабатывающего производства, вся спецодежда пошита руками осужденных. Овощи, мясо – из своего подсобного хозяйства, часть продукции идет в столовую, остатки реализуются местному населению. Повара – тоже из числа осужденных.

Здесь делают дома из оцилиндрованного бревна, изготавливают древесный уголь, льют пластиковые бутыли, изготавливают столешницы, мебель, изделия для школьного прикладного творчества, изделия из металла. В колонии работает линия по производству топливных брикетов. Недавно заключен договор на поставки брикетов в тепловую компанию Сыктывдинского района.

Также здесь действует швейное производство на 120 рабочих мест. Если еще недавно местный швейный цех был предприятием малой мощности, то после ремонта и обновления оборудования он вышел на среднюю мощность, позволяющую шить примерно миллион простыней в год. Депутаты побывали в раскроечном и швейном цехах. В учреждении не только отшивают всю спецодежду для осужденных, но и спецодежду для учреждений здравоохранения, школьную форму. Как рассказал начальник отдела трудовой адаптации осужденных регионального управления ФСИН России Илья Блинов, руководство учреждения заключило договоры с московским ООО «Планета Сириус» и санкт-петербургскими предприятиями «Пилигрим» и «Глобалспецодежда» на размещение заказов на пошив. Благодаря этому в швейное производство в этом году привлекли на 110 человек больше, чем в прошлом. Планируется увеличение числа работающих.

Народные избранники посетили цех по утилизации отходов компании «Комитекс». Как рассказал Илья Блинов, это предприятие – один из примеров, когда производство перешло из одних рук в другие. Пару лет назад по рекомендации минпрома республики к руководству учреждения обратился предприниматель с просьбой о сотрудничестве. У него было оборудование для переработки отходов линолеума, но были большие сложности в поиске работников. Те, кто трудоустраивался к нему, после первой же зарплаты уходили в запой. Руководство колонии пошло ему навстречу, и на территории учреждения был открыт цех утилизации.

– Суть производства заключается в следующем: компания «Комитекс» производит линолеум. В процессе производства, когда линолеум сворачивается в рулоны, образуются отходы в виде узких лент. В нашем цехе эти линолеумные полоски разделяют на пластик и подложку. Из подложки делается регенерированное волокно, которое потом отправляется на ивановские предприятия, где из него делают синтепон. Верхняя пластиковая часть отделяется и идет на производство галош и разных резиновых изделий. Сейчас предприниматель увеличил объемы, и сюда привозят линолеумные отходы не только с «Комитекса», но и из Удмуртии, – рассказал Илья Блинов.

Сразу после знакомства с практикой трудоустройства осужденных в колонии состоялось совещание, в котором приняли участие депутаты Госсовета, уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская, представители Общественной палаты республики, профильных министерств и ведомств. Председатель комитета Госсовета по законодательству и местному самоуправлению Нина Нестерова отметила, что руководство исправительной колонии №1 профессионально подходит к созданию рабочих мест для осужденных:

– Организация труда осужденных сопряжена с большими сложностями. Но мы увидели действительно инновационный подход, пример государственно-частного партнерства.

Говоря о причинах снижения количества рабочих мест в исправительно-трудовых колониях, Илья Блинов отметил, что за последние пять-восемь лет в Коми наблюдается снижение уровня преступности, в связи с чем ликвидированы с десяток учреждений исправительной системы. Естественно, это влечет за собой снижение объемов производства. Изменился и качественный состав спецконтингента: в связи с гуманизацией системы уголовных наказаний стало значительно меньше осужденных-поселенцев, из-за высокого износа оборудования, которое выходит из строя, снизилось количество рабочих мест. К примеру, в апреле этого года в ИК-51 вышел из строя козловой кран. Процесс заключения договора на его ремонт занял более месяца. Это без учета самих ремонтных работ. Производство все это время стояло, сорок осужденных сидели без работы. И так – в каждой отрасли производства. Примеров – множество, и все они разные: это и невозможность участия в аукционах, и неподъемные цены на пиловочник, необходимость модернизации производств и т.д.

Есть и объективные причины, по которым невозможно трудо-устроить всех. 363 осужденных сегодня являются инвалидами 1 и 2 групп и пенсионерами. 167 человек находятся в карантине, на формировании этапов, в строгих условиях содержания и штрафных изоляторах – 622 человека, временно не могут работать по состоянию здоровья – 286, а из-за хронических заболеваний – 796. Еще 795 человек не могут быть трудоустроены из-за своей склонности к членовредительству, побегам, нарушениям режима и т.д. Но в то же время остается две тысячи трудоспособных людей, для которых просто нет работы.

Как рассказал министр юстиции Дмитрий Наумов, в 2017 году в рамках региональной и государственной программ Коми по обеспечению правопорядка и безопасности приобретено оборудование, техника и необходимое имущество для развития производства, а также для профессионального обучения осужденных в исправительных учреждениях республики. В соответствии с программой было выделено 11 миллионов рублей на оборудование для предприятий в системе УФСИН. Также на бюджетные средства получили профессиональное образование 7739 осужденных. Из них 1707 получили дополнительные специальности и 89 были трудоустроены после освобождения. В общем, все, что можно сделать для трудовой и последующей социальной адаптации заключенных, в учреждениях УФСИН делается. Но для того, чтобы решить существующие проблемы и расширить производственную базу, нужно корректировать законы.

По мнению экспертов, необходимо увеличивать число объектов собственного производства за счет заключения договоров с частными предпринимателями и более тесного сотрудничества с муниципалитетами. Также требуется расширить поиск рынков сбыта продукции.

– Нужно активнее привлекать к сотрудничеству предпринимателей. Ведь есть уже такой положительный опыт сотрудничества с предприятием «ЛесТранс». Вот скажите, Валерий Александрович, вы бы рекомендовали предпринимателям привлекать осужденных к труду на своих предприятиях? – обратилась Нина Нестерова к генеральному директору ООО «ЛесТранс» Валерию Ануфриеву.

Предприниматель честно признался, что хоть давно и плодотворно сотрудничает с системой УФСИН, но все равно есть в этой работе и свои трудности. Ведь колония – это все-таки режимная зона, и доступ сюда закрыт.

– Чтобы бизнес был успешным, предприниматель должен сам контролировать весь производственный процесс, что в данном случае нереально, – пояснил Валерий Ануфриев. – Кроме того, мы экспортно ориентированное предприятие, потому что продавать нашу продукцию в России – значит никогда не окупить затраты, сегодня ведь сырье непомерно дорогое. А заграничные покупатели хотят лично убедиться, из какого сырья, на каком оборудовании сделана продукция, как происходит процесс сушки и т.д. Но для того, чтобы мы могли его пригласить на предприятие, нам нужен как минимум месяц на согласование разного рода разрешений и пропусков. К тому же предприниматели, желающие начать с нуля такое производство, плохо себе представляют, с чем придется столкнуться.

Подводя итог совещанию, заместитель председателя республиканского парламента Владимир Косов отметил, что производственная база, созданная в колонии №1, свидетельствует о том, что в учреждении действительно уделяют большое внимание вопросам трудоустройства.

– Я уверен, что пусть не все, но часть людей, которые здесь работают, выйдут отсюда уже другими, – сказал он. – Все озвученные здесь предложения мы отдадим в комитет по законодательству и будем их продвигать.

Галина ГАЕВА

Фото Госсовета РК