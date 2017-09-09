Галина Кулинча возглавила Войвож

На очередном заседании Совета городского поселения «Войвож» народные избранники утвердили руководителя администрации городского поселения. Ответственная должность доверена Галине Кулинча, которая в течение 15 лет работает в местной администрации, занимаясь экономическими вопросами, сообщает официальный сайт Сосногорского района.

Галина Кулинча родилась 22 сентября 1962 года в селе Балыки Брянской области. В раннем детстве с родителями переехала в поселок Войвож. После окончания средней школы поступила в техникум на специальность «Бухгалтерский учет». Высшее образование получила по специальности «Экономист-организатор сельскохозяйственного производства». Вся трудовая деятельность Галины Кулинча связана с финансовой деятельностью и бухгалтерскими вопросами. С 2002 года работает в администрации Войвожа.

Игорь ПЕТРОВ

Фото sosnogorsk.org