На выходных сыктывкарцы будут тусоваться вместе с МузМиром

9-10 сентября на площадке под часами перед центральным бассейном пройдёт опен-эйр Тусовки в МузМире. Осенние Тусовки закрывают череду летних концертов и станут последним фестивалем под открытым небом в этом сезоне.

Тусовки в МузМире — проект группы компаний МузМир. Первый фестиваль прошёл в 2009 году и объединил на одной сцене исполнителей самых разных жанров. Формат Тусовок постоянно менялся: от опен-эйра с участием представителей исключительно республиканской сцены, до фестиваля с мощным хэдлайнером и достойным разогревом. Одним из самых ярких эпизодов в истории проекта стал приезд в 2015 году московской группы EASY DIZZY — официального российского требьюта легендарных AC/DC.

Осенними Тусовками МузМир завершает череду летних концертов под открытым небом. В общей сложности с мая по август компания отработала более 30 концертов во всех уголках республики.



— Весна и лето у нас выдались насыщенными и запоминающимися. Мы обеспечили техническое оснащение практически всех крупных республиканских и районных праздников в Сыктывкаре, Воркуте, Усинске, Усть-Цильме, Ижме, Усть-Куломе, Корткеросе и других населённых пунктах. В этом году нашей компании исполняется двадцать один год и по этому случаю в ноябре мы планируем провести двухдневный музыкальный фестиваль «Крутящиеся гитары». Обязательно привезём хороших хэдлайнеров, так что следите за новостями, будет интересно, — рассказал руководитель группы компаний МузМир Сергей Лебедев.