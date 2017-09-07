Нефтяная столица отметила двойной праздник

Глава Республики Коми поздравил усинцев с Днем города и с Днем нефтяной и газовой промышленности

В понедельник в рамках рабочей поездки в Усинск Сергей Гапликов встретился с активом молодежного парламента, принял участие в церемонии открытия обновленной «Тропы здоровья», посетил установку подготовки нефти «Уса» и поздравил коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» с профессиональным праздником.

В ходе встречи с представителями советов молодых специалистов организаций и предприятий Сергей Гапликов отметил, что Усинск – город молодых, и именно они в первую очередь вносят существенный вклад в его развитие. Активисты от молодежи Усинска представили руководителю региона проекты, реализованные при поддержке администрации муниципалитета и предприятий города. Так, в 2016 году при поддержке компании «ЛУКОЙЛ» преобразилась «Молодежная аллея». По инициативе молодых парламентеров в новом здании открылся молодежный центр, создан портал «Усинск молод», появилась велотропа «Пёс» для экстремальной езды.

Во время общения молодые люди затронули тему трудоустройства. Сергей Гапликов заявил, что выбор местных специалистов должен быть приоритетом кадровой политики предприятий и организаций, ведущих свою деятельность на территории республики.

Глава Коми также отметил, что сегодня в тандеме с социальными партнерами создается обширная технологическая и учебная база для повышения квалификации специалистов предприятий и выпускников профессиональных образовательных организаций республики. Создаются центры компетенций, один из которых открыт в Усинске при участии Ухтинского государственного технического университета.

Также Сергей Гапликов принял участие в церемонии открытия обновленной «Тропы здоровья». Социальный объект удалось реконструировать благодаря соцпарт-нерству регионального правительства и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». В рамках реконструкции «Тропы здоровья» было установлено электроосвещение по всей тропе, установлены малые архитектурные формы и информационные стенды о флоре и фауне Усинского района «Это интересно знать», а также обустроены площадки для пикников с учетом норм пожарной безопасности.

Объект протяженностью 1,6 км введен в эксплуатацию в 2013 году по инициативе ООО «СПАСФ Природа». В настоящее время ведутся работы по отсыпке второго отрезка прогулочного маршрута – его продление до выхода в город в районе дома № 7 по улице Пионерской.

На праздничном концерте глава региона отметил, что Усинск по праву считается одним из самых перспективных городов республики, ее нефтяной столицей. Сергей Гапликов отметил большой вклад нефтегазовых предприятий, в частности компании «ЛУКОЙЛ-Коми», в развитие экономики и решение вопросов социального развития, поблагодарил за поддержку общественных инициатив, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru