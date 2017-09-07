«МегаФон» подарил детям мир на кончиках пальцев

В рамках Международного дня благотворительности компания «МегаФон» вручила специализированным детским учреждениям комплекты книг для слабовидящих детей. Познакомиться с творчеством русских писателей и узнать историю нашей страны смогут более 300 ребят.

«Рельефные» издания пополнили библиотечный фонд реабилитационного центра «Яромир» и фонд библиотеки для слепых им. Луи Брайля. В состав комплекта, выпущенного «МегаФоном» и благотворительным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», вошли четыре издания: «Наша древняя столица», «Гимн России в детских рисунках», сборник стихов «Бородино» и «Зверинец» Б. Пастернака, а также музыкальное приложение, тематические буклеты и фигурки для игр. Большой формат, яркие и контрастные иллюстрации, объёмные вставки и тиснение по краям картинок помогают ребятам получить удовольствие от чтения.

«С начала года «МегаФон» провел несколько благотворительных проектов на территории Республики Коми, среди них Всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», летний лагерь для ребят с инвалидностью и без, где они состязались в паралимпийских видах спорта. Книги, подаренные детям в рамках Международного дня благотворительности, помогут им «увидеть» мир на кончиках пальцев», — отмечает Александр Канев, директор Сыктывкарского отделения компании «МегаФон».

«Внимание к особым детям со стороны общественности и компании «МегаФон» для нас особенно ценно, как и сам подарок. Тактильные книги помогут расширить кругозор ребят, они интересны абсолютно всем нашим подопечным», – говорит Татьяна Козлова, директор благотворительного фонда «Сила добра».

Помимо книг в учреждения переданы DVD-диски с фильмами российского кинематографа. Все киноленты оснащены тифлокомментариями, позволяющими переживать за судьбы героев даже тем, кто не может видеть происходящее на экране.

фото и текст МегаФон