Связисты собрали «мобильный урожай» на дачах Сыктывкара

Определены самые активные и интернет-зависимые дачники Коми. Лидерами рейтинга стали жители и гости местечка Парчег, которые всего за месяц скачали более 1500 ГБ интернет-трафика и проговорили 50 000 минут с тарифами «Включайся!».



Парчег является лидером по продолжительности телефонных звонков (34%) и объему скачанного интернет-трафика (37%). На второй строчке списка оказались дачи в местечке Лемью, на него приходится примерно 20% всего голосового трафика и 23% от общего потребления передачи данных. Третье место принадлежит местечку Тыла-Ю, где продолжительность сделанных в дачных просторах звонков составляет 16%, а объем скачанного интернет-трафика 18%.

«Дождливое лето влечет за собой многократное увеличение потребления интернет-трафика в пригородах Сыктывкара. К примеру, в местечке Лемью было скачено в 1,5 раза больше информации, чем в прошлое лето. Увеличение активности вызвано расширением покрытия быстрого мобильного интернета, доступностью оборудования и тарифов», – рассказал руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФон» в Коми Игорь Прозоров.

В полтора раза увеличилось количество пользователей тарифов «Включайся!», которые позволяют слушать в непогоду музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видеоролики про дачные шедевры и искать информацию в Яндексе. В этом дачном сезоне жители Коми каждый день задавали около полумиллиона запросов. В топе поиск фильмов, запросы о погоде, грибах и ягодах.