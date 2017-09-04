В Заполярье прибавилось деревьев

Этой осенью в Воркуте появилось 300 новых деревьев. Саженцы елей и берез, выкопанные вдоль железнодорожных путей возле станции Ошвор, высадили горожане, которые сотрудничают с межрегиональной организацией «Зеленая Арктика». Молодые деревья проходили вдоль линии электропередачи, их все равно должны были срубить, а волонтеры подарили им вторую жизнь.

Как рассказал интернет-порталу «Твоя Воркута» один из участников проекта «Зеленая Арктика» Эдуард Петров, с представителями межрегиональной организации он познакомился на форуме «Полярная земля». Тогда и родилась идея озеленить Воркуту к юбилею республики. В посадке приняли участие шахтеры, школьники, студенты, люди самых разных профессий.

Общими усилиями деревья высадили возле Свято-Иверского храма, мечети, мемориала погибшим шахтерам на шахте «Северная», школ и домов. Десять маленьких елочек появилось возле школы №12. Их высаживали сами учащиеся этой школы. В планах активистов – разбить парк в центре города. На днях волонтеры поедут на станцию за новыми деревьями.

Галина ГАЕВА