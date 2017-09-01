Уважаемые работники и ветераны нефтегазового комплекса!

Поздравляю с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Освоение нефтяных и газовых богатств нашей республики вписало значимые страницы в общероссийскую историю добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. В профессиональный праздник я хочу выразить слова глубокой признательности ветеранам, тем, кто стоял у истоков нефтегазовой промышленности республики. Заложенные вами традиции высокого профессионализма, самоотверженности в труде, преданности избранному делу являются достойным примером для современного поколения нефтяников и газовиков республики. Высокий уровень мастерства, богатый производственный опыт, внедрение самых современных технологий лежат в основе сегодняшних и будущих успехов нефтегазовых предприятий, работающих на территории нашего региона.

Предприятия нефтегазового комплекса являются надежными стратегическими партнерами правительства республики в развитии экономики, участвуют в значимых социальных проектах, направленных на развитие территории, повышение качества жизни людей.

Желаю всем работникам и ветеранам нефтяной и газовой промышленности республики доброго здоровья, счастья, благополучия в семьях, удачи во всех жизненных начинаниях, дальнейших трудовых успехов и побед!

Глава Республики Коми С.А. Гапликов