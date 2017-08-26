Средневековое действо в окрестностях Воркуты

В минувшие выходные заполярная столица стала ареной жарких сражений и упорных поединков представителей военно-исторических реконструкторских клубов. На берегу реки Воркуты, возле моста на поселок Рудник, прошел межрегиональный фестиваль «Серое небо XIII века», посвященный Раковорской битве.

Раковорская битва – одно из крупнейших сражений за всю историю средневековой Европы как по числу участников, так и по числу погибших в ней воинов, но по непонятным причинам широкая аудитория мало что знает об этом событии. Битва состоялась 18 февраля 1268 года между объединенным войском Северо-Восточной Руси с одной стороны и силами Ливонского отделения Тевтонского ордена католических епископов Восточной Прибалтики и датского короля с другой. В тот далекий от нас день русское войско одержало тяжелую, но бесспорную победу, остановившую крестоносную экспансию в Восточной Прибалтике более чем на 30 лет.

Как сообщает «Заполярка-онлайн», инициатором нынешней реконструкции Раковорской битвы стал клуб «Северная Земля» во главе с его руководителем Виталием Костюченко. Воркутинский горно-экономический колледж выступил соорганизатором, взяв на себя транспортную и техническую составляющую мероприятия. Активное участие в фестивале приняли клубы «Рубеж», «Бьорн», «Семидорожье», а также клуб «Феникс» из Салехарда.

Несмотря на удаленность площадки от города, фестиваль собрал большое количество зрителей и поклонников. В их числе были и глава МО ГО «Воркута» Юрий Долгих, настоятель Иверского кафедрального собора игумен Рафаил Беловолов, представитель общественной организации ветеранов Воркуты Анатолий Дьяконов, директор колледжа Виктор Тельнов.

Лина ПЕРОВА

Информация предоставлена Воркутинским горно-экономическим колледжем