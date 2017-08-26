На помощь приходит трудовой десант

Благодаря подросткам сельские поселения обновляют свой облик

Много надо успеть сельчанам за короткое северное лето. Помимо обычных для деревенского жителя сельскохозяйственных работ и благоустройства собственного подворья немаловажной задачей является благоустройство своего села. А поскольку бюджеты поселений весьма ограничены, уже который год сельским муниципалитетам предоставляется возможность привлечь на реализацию своих проектов грантовые средства из республиканского бюджета. Народные проекты позволяют не только решить застарелые проблемы поселения, но и предоставляют возможность заработать и потрудиться на благо села взрослым и школьникам.

Сыктывдин – в авангарде

Сыктывдинский район каждый год выигрывает наибольшее число грантов. В этом году в рамках содействия занятости населения республика выделила всем муниципалитетам средства на 22 народных проекта. Пять из них реализуются в Сыктывдине. Как рассказала директор сыктывдинского центра занятости населения Татьяна Комышева, району на реализацию народных проектов было выделено в этом году 1 миллион 118 тысяч рублей.

– Сыктывдинский район очень активно использует возможности привлечения грантовых средств на народные проекты, – отмечает Татьяна Комышева. – Потому что благодаря помощи республики сельские поселения получают возможность сделать то, что им необходимо для улучшения жизни и досуга жителей: детские площадки, колодцы, обустройство памятников, благоустройство поселений и кладбищ. Вообще, эта инициатива очень востребована: в управление занятости уже пришли заявки на народные проекты, которые будут реализовываться в 2018 году. Уже сейчас поступило 13 заявок от нашего района.

Выделяемая сумма зависит от стоимости проекта и от общего объема выделяемых средств. Максимальная сумма гранта составляет 300 тысяч рублей. Одним из условий предоставления субсидии является софинансирование из местного бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости проекта. Тем поселениям, которые не имеют своего бюджета, выделяют дотации из районной казны. Также поселения каждый год пользуются дотациями на общественные и временные работы и трудоустройство несовершеннолетних.

Благодаря народному проекту этим летом ребятишки села Лэзым получили в подарок ко Дню республики детскую площадку, а сельские подростки – возможность заработать. Глава сельского поселения Лэзым Владимир Костин рассказал, что на приобретение и строительство детской площадки им выделили 200 тысяч. Еще 28 тысяч рублей добавила местная администрация. При поддержке районного центра занятости для реализации народного проекта временно трудоустроили двух безработных, а также девять школьников в июле и шесть – в августе. Все ребята – учащиеся девятых-десятых классов. Взрослые заливали фундамент и устанавливали столбы для ограды и для детских снарядов. Подростки выполняли более легкие работы – убирали песок, закручивали гайки, собирали тренажеры, красили ограждения.

Как рассказал глава поселения, зарплата и детей, и взрослых финансируется из двух источников – это средства ЦЗН и местной администрации. Ребята получают не меньше 8700 рублей. По словам Владимира Костина, детский труд – это очень большая поддержка селу в летнее время. Школьники работают добросовестно. Никита Волков и Родион Муравьев в этом году впервые приняли участие в летней трудовой кампании. По словам ребят, глава поселения им предложил поработать – они согласились и теперь не жалеют об этом: когда детишки с родителями приходят на площадку, мальчишки испытывают гордость от того, что в строительстве площадки есть и их весомый вклад. Собирая снаряды, качели, карусели, мальчишки научились разбираться в схемах сборки и ловко орудовать отверткой и другими инструментами.

Конечно, 228 тысяч рублей не такая уж большая сумма для такого проекта. Но благодаря поддержке местного населения денег хватило на все. Местные жители помогли пиломатериалом, столбами, предоставляли свою технику для завоза песка. В планах было завершить работы по обустройству площадки до Дня республики, но из-за плохой погоды немного припозднились и открыли ее непосредственно в праздник.

И дом разберут, и стол сколотят…

Большую помощь своим селам оказывали этим летом и школьники Усть-Вымского района. Как отмечает глава сельского поселения Усть-Вымь Ирина Туркина, ребята выполняли ту работу, до которой обычно не доходят руки взрослых.

– В июне у нас был трудовой лагерь, в котором работали трое детей. В августе оформили на работу еще троих школьников, – рассказала Ирина Туркина. – Занимались они благоустройством села, подготовкой к празднику «Емдинса югор». Красили скамейки, мост, косили траву и зачищали от травы брусчатку возле памятника Птице счастья. Этим летом в нашей спортивной школе открыли атлетический зал, ребята и там помогали делать ремонт. А в августе директор этнографического музея села Усть-Вымь просила их помочь в оформлении выставки, полки повесить, витрины собрать.

В селе Айкино тоже все лето работал трудовой отряд школьников «Айкинские пчелки». По словам заместителя главы администрации сельского поселения Айкино Елены Калимовой, в этом году в селе трудоустроили 28 подростков. Это на три человека больше, чем в прошлом году. Приоритет при трудоустройстве отдавался ребятам из малоимущих и многодетных семей, хотя, конечно, руководство райцентра всегда старается взять всех желающих. В администрации считают, что именно благодаря подросткам Айкино выглядит как настоящий районный центр – красиво и уютно. Несовершеннолетние этим летом в основном занимались благоустройством села – разбивали клумбы, сажали цветы, убирали территорию, красили малые архитектурные формы. Самим подросткам работать в селе нравится, записываться в трудовой отряд они начинают уже с апреля и очень переживают, если по каким-то причинам не могут в него попасть.

– Этот год объявлен Годом добрых дел, и мы у себя в селе тоже не остались в стороне. Наши школьники помогали ветеранам, скашивали траву в их дворах, благоустраивали подворья, выполняли поручения стариков, – рассказала Елена Калимова. – А в рамках Года экологии приняли участие в акции «Речная лента», очищали берег Вычегды от мусора. Сейчас ребята готовятся к Герасимовской ярмарке – косят траву на стадионе, где будут проходить гулянья, сколачивают столы для ярмарки. Все задания они выполняют добросовестно и в установленные сроки. К 1 сентября мы обязательно наградим самых отличившихся благодарственными письмами.

В день, когда мы приехали в Айкино, мальчики на стадионе докашивали триммерами траву. Вообще, косить траву и заниматься плотницкими работами – это любимые занятия мальчишек из трудотряда. Десятиклассник Дмитрий Пакель этим летом работает в трудотряде впервые.

– Записываясь в отряд, я не только деньги хотел получить, но и помочь нашему селу, – рассказал нам подросток. – Этим летом мы много работы сделали в селе: убирали мусор на дорогах, помогали делать столы к Герасимовской ярмарке, разбирали аварийный дом. Делать столы – самое интересное занятие. Это не новое для меня дело. Я уже встречался с этой работой и на уроках труда, да и родителям помогал, плотничал. Куда намерен потратить деньги? Да пусть будут просто карманными, чтобы можно было с девушкой в кафе выпить кофе, сходить в кино и у родителей не просить.

Одноклассник Дмитрия – Павел Доронин к возможности заработать относится более серьезно. Парень – из многодетной семьи.

– Хотел заработать немного летом, потому что бывает нужно что-то купить, а денег нет. Часть зарплаты отдам в семью, а часть оставлю себе, – поделился он планами.

Благоустроили родную деревню

Два года не создавался трудотряд еще в одном усть-вымском селе – Гам. Просто не было ребят подросткового возраста, которые могли бы уже работать без нарушения Трудового кодекса. А этим летом подросшие школьники пришли на помощь взрослым. Ребята все лето работали на благоустройстве памятников на территории поселения. А в Гаме целых три памятника и четвертый – в соседней деревне Арабач. В июне дети наводили порядок в селе, убирали зимний мусор, затем приступили к благоустройству. На местном стадионе установили футбольные ворота и волейбольную сетку, а также оборудовали вместе со взрослыми две спортивные площадки – в деревнях Арабач и Яг.

По словам главы местной администрации Валентины Васюченко, организацией ребят во время трудовой смены занимается сама администрация Гама. В июне, когда школа была закрыта, трудотрядовцев обязательно кормили обедом, а после работы ребята играли в спортивные игры. Сейчас все школьные работники находятся в отпусках, но все равно ведь после работы подросткам хочется пообщаться хотя бы за чашкой чая. Поэтому местная администрация после рабочего дня устраивает для них чаепития.

В эти августовские дни несовершеннолетние задействованы в работах по реализации народного проекта обустройства памятника жителям Гама – участникам Великой Отечественной войны. В рамках этого народного проекта трудоустроены 10 школьников из Гама. Памятник уже давно требует реставрации. На средства гранта планируется выложить брусчаткой территорию вокруг обелиска, установить скамейки, облагородить территорию, разбить клумбы. Сложные работы будут делать взрослые, а ребята разобьют клумбы, покрасят скамейки, займутся реставрацией именных плиток. Как рассказала Валентина Васюченко, всего участников Великой Отечественной, увековеченных на плитах памятника, более 300 человек. Республика выделила на реставрационные работы 300 тысяч рублей. Еще 34 тысячи – местный бюджет.

– Надо чтить память не только тех, кто погиб на фронте, но и тех, кто ушел из жизни уже после войны, – говорит Валентина Васюченко. – Поэтому мы в Гаме установили памятник Герою Советского Союза – единственному герою, проживавшему в Усть-Вымском районе, Ивану Петровичу Лешанову, который умер в 1976 году. В этом году будем устанавливать памятник генерал-майору Владимиру Николаевичу Козлову. Он тоже жил в Гаме, на фронт ушел в 1941 году 16-летним мальчишкой, сразу после школьного выпускного вечера. Хоть и умер он в Москве, памятник мы решили все же поставить, потому что гордимся тем, что, уйдя на фронт совсем юным, он дослужился до генерал-майора. Также мы будем устанавливать мраморные плиты тем, кто хоть и не имеет высоких званий, но воевал и захоронен на нашем кладбище. В их честь установим аллею памяти умерших солдат с мраморными именными плитками.