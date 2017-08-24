Завершающий аккорд с «Ottawan»

Заключительным аккордом празднования Дня республики в Сыктывкаре стал концерт известного французского дуэта «Ottawan». Выступление звезд зарубежной эстрады стало отличным подарком к 96-летию республики от Монди СЛПК. Концерт прошел при поддержке компании, которая выделила около двух миллионов рублей.

Концерт на главной площади столицы открыли призеры и финалисты двух сезонов конкурса «Поющий Север». Затем на сцену поднялись создатель ставшей популярной еще в начале восьмидесятых годов группы «Ottawan» Жан-Батист Патрик и новая вокалистка дуэта.

Выступление дуэт начал с первого сингла группы «D.I.S.C.O.». Затем прозвучали другие песни. За сорок пять минут на сцене «Ottawan» исполнил дюжину из пятнадцати своих хитов. В их числе «Crazy music», «Toka Toka», «You’re OK». В перерывах между песнями Жан-Батист Патрик общался с публикой, сообщив, что уже второй раз приехал в Коми. Завершила программу гостей песня «Hands Up», а на бис группа повторила «D.I.S.C.O.».

Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов отметил, что солисты группы поддержали позитивное настроение сыктывкарцев и гостей столицы.

После концерта в небе над столицей республики загорелись огни праздничного салюта.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА