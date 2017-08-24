Сыктывкар стал «Ворскаром»

22 августа на несколько часов центр столицы Коми превратился в «Играйгород» («Ворскар»). Площадки, объединенные таким названием, начали работу на площади «под часами», но развлечения для детей предлагали и в других уголках города.

На Театральной площади прошел квест «Край родной – навек любимый». Участники получали маршрутный лист и путешествовали по разным «станциям». «В гостях у Райды» путешественникам предлагали поиграть в старинные коми игры, на других «станциях» игроки отгадывали загадки и шарады, отвечали на вопросы об истории и культуре Республики Коми.

На площади «под часами» в полдень официально открылся второй фестиваль настольных, подвижных, интеллектуальных игр под названием «Ворскар». Он включил в себя девять развлекательных зон. На одной из площадок каждый желающий мог сыграть в настольные игры, на другой – в наземные: «Твистер», «Разноцветные планеты» и «Город букв». В этот день в «Ворскаре» все желающие могли найти себе занятие по душе.

Особый интерес сыктывкарцев – как детей, так и взрослых – вызвала площадка под названием «Рыцари и лучники», организованная участниками Коми республиканского общественного объединения «Клуб 1000». Внимание прохожих привлекали рыцарские доспехи и люди в средневековых одеждах. Как рассказала одна из организаторов площадки Дарья Марченко, и костюмы, и даже рыцарские латы участники клуба делают сами.

По словам Дарьи, интерес к исторической реконструкции у основателей клуба вырос из любви к жанру фэнтези. Сначала будущие реконструкторы просто изредка рядились в костюмы эльфов и гномов, но, повзрослев, поняли, что история России им ближе. Теперь они воссоздают костюмы, оружие и быт древнего Новгорода – в работе используют данные, полученные в ходе исторических раскопок. По древнерусским образцам сшита и одежда, и обувь, и даже сумки. Только вот рыцарские латы – западноевропейского образца. Такие доспехи знакомы всем по голливудским фильмам, поэтому привлекают больше внимания.

В «Ворскаре» каждый мог поразить мишень из лука, «сразиться» на тренировочных мечах и даже примерить доспехи. Нашлось немало желающих совершить «путешествие во времени», почувствовать себя Робин Гудом хотели не только дети, но и взрослые, а совсем малыши тянулись к сверкавшим на солнце рыцарским латам.

В Кировском парке для детей и взрослых провели развлекательную программу «Радуга детства».

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА