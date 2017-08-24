Романтика, этностиль и водопады с глухарями

В проектах оформления набережной сыктывкарцы продемонстрировали многообразие вкусов

В день празднования 96-летия республики в Сыктывкарской картинной галерее «Пейзажи Севера» чествовали победителей конкурса на лучший проект оформления набережной в Кировском парке.

Конкурс, инициированный администрацией столицы, был разделен на два этапа: для горожан и для профессионалов. Первый этап длился с 20 июня по 20 июля. По замыслу организаторов первый этап должен был обозначить предпочтения и вкусы сыктывкарцев. А вот второй этап, в котором примут участие проектировщики, архитекторы и художники, предусматривает профессиональную разработку проектов с учетом творческих идей горожан. По словам председателя конкурсного жюри – мэра города Валерия Козлова, никто не ожидал, что принять участие в конкурсе пожелают так много сыктывкарцев самых разных возрастов.

На конкурс было представлено 49 работ в самых разных техниках исполнения: рисунки, дизайн-проекты, эссе. По мнению участников, неотъемлемыми атрибутами оформления набережной должны стать элементы, отражающие мифы и легенды Коми, арт-объекты, коми промысловый календарь, коми пермяцкий звериный стиль. Присутствует в проектах и романтика с изысканностью и самобытностью: маленький горбатый мостик, необычные формы скамеек и фонарей, искусственные водопады с козлятами и глухарями.

Работы распределялись по четырем возрастным категориям и оценивались по следующим критериям: оригинальность замысла, качество исполнения и возможность реализации проекта. Валерий Козлов поблагодарил всех участников за творчество, креативность и любовь к городу и вручил подарки победителям.

В возрастной категории 5-10 лет победу одержала Софья Токмакова. В подарок девочка получила велосипед. В категории 11-18 лет лучшей была признана работа Ксении Напалковой «Зырянский край». Валерий Козлов вручил ей планшет. В возрастной категории 19-35 лет победу одержала коллективная работа «Деревянная набережная». Авторы – Анастасия Морозова, Ирина Игнатова, Юлия Кочура, Антон Кошелев. Победителям вручили смартфон. В возрастной категории от 36 лет жюри отметило работу Ирины Тарабукиной «Услышать музыку ветра». За свой проект Ирина получила в подарок телевизор.

Жюри не ограничилось только своим мнением и предоставило возможность горожанам оценить представленные работы в интернет-голосовании. Свои голоса за понравившиеся проекты отдали 1746 человек. Лидером онлайн-опроса в номинации «Самая оригинальная подача идеи оформления набережной» в возрастной категории 11-18 лет стала Елена Андреева. Ее работе отдано 318 голосов. В возрастной категории 19-35 лет победу одержала Арина Сечина – 344 голоса. В самой старшей возрастной категории на первом месте Виктория Сулимова – 419 голосов.

В номинации «За оригинальность замысла и творческий подход при разработке проекта» победила 13-летняя Жанна Гудырева. Отметили члены жюри и самую юную участницу конкурса – 5-летнюю Зоряну Улосевич. Получив подарок и диплом, счастливая девочка вприпрыжку побежала к своим родителям, чем вызвала добрые улыбки у всех присутствующих. Без внимания не остался ни один участник конкурса. Все получили дипломы и памятные подарки.

На вопрос корреспондента «Республики», что из проектов-победителей будет применено на практике, главный архитектор столицы Владимир Рунг ответил: «Некоторые национальные мотивы, оригинальные стилистические решения. Поэтому мы и проводим вторым этапом конкурс профессионалов, чтобы они основывались и опирались на идеи людей. Чтобы у них было понимание того, что хотят видеть сами горожане».

Второй этап конкурса завершится в конце октября. Но, по словам главного архитектора, работы будут приниматься еще до 10 октября. По окончании конкурса все проекты-победители также будут представлены на суд горожан. А желающие ознакомиться с проектами участников первого этапа конкурса могут увидеть их в городской картинной галерее «Пейзажи Севера» до 25 августа.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА