Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие земляки!

Поздравляю с Днем рождения нашей любимой Республики Коми!

Это удивительный по своей красоте и самобытности край, где сочетаются нетронутая цивилизацией природа и богатейшие недра. Республику Коми отличает уникальное по запасам, разнообразию и качеству сочетание минерально-сырьевых ресурсов. Здесь находятся крупнейшие в России и Европе Национальный парк «Югыд ва» («Светлая вода») и Печоро-Илычский заповедник, включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Но, конечно, главное богатство нашего края не в недрах земли, а в людях – талантливых, энергичных, искренне любящих свою землю, сохраняющих традиции, культуру и язык предков и очень много работающих ради настоящего и будущего родной республики.

Именно люди – ученые, геологи, строители – первыми осваивали бескрайние просторы тайги и тундры, открывали месторождения и строили города, подчинили себе суровый север, сделали его доступным для нас. Сегодня наша с вами общая задача, продолжая их дело, поставить на службу людям просторы Арктики, использовать ее неограниченные возможности. Уверен, вместе мы сделаем все для того, чтобы Республика Коми стала одним из самых сильных регионов Великой России.

Желаю всем жителям республики здоровья, мира и согласия, счастья и благополучия, веры в свои силы и успехов во всех начинаниях во благо процветания Республики Коми и России!

Глава Республики Коми С.А.Гапликов