Дорогие земляки! Уважаемые жители Республики Коми!

Мы живем с вами на удивительной и прекрасной земле, богатой добрыми традициями и людьми с чистым и открытым сердцем. Здесь растут наши дети и внуки. Здесь мы встречаем рассветы и провожаем закаты. С этим краем мы связываем свое настоящее и мечтаем о будущем.

В День Республики Коми от всего сердца хочу пожелать всем вам спокойствия и процветания, уюта в домах и тепла в сердцах, чистых помыслов и крепкого здоровья.

С праздником вас, дорогие друзья! С Днем республики!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми