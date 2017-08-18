Время прививаться

В Коми планируется охватить прививками от гриппа 40 процентов населения. Примерно столько же было охвачено иммунизацией в прошлом году. Об этом сообщили специалисты минздрава на пресс-конференции, посвященной вопросам вакцинации против сезонного гриппа.

Главный внештатный эпидемиолог регионального минздрава Нина Овчинникова проинформировала, что в текущем году в республику поступит 108 600 доз вакцины против гриппа для детей. Вакцина для взрослого населения – 236 950 доз – уже поступила в республику в полном объеме. Половина объемов детской вакцины должна поступить на днях. Кроме этого, запланировано привить 500 беременных женщин, а также проводить иммунизацию за счет собственных средств граждан и страховых компаний.

Для иммунизации в Коми завезены два вида вакцины – Совигрипп и Ультрикс. Состав вакцин изменен, поскольку, по данным ВОЗ, прогнозируется циркуляция нового возбудителя гриппа А (H1N1) «Мичиган», обладающего более заразными свойствами по сравнению с H1N109 «Калифорния», который циркулировал в прошлом эпидсезоне. Также в составе вакцин штамм гриппа H3N2 «Гонконг» и штамм гриппа B «Брисбен».

Специалисты призвали руководителей птицеводческих хозяйств привить своих работников и выделить средства на покупку противогриппозной вакцины, чтобы защитить от гриппа птиц. В прошлом эпидсезоне птичий грипп циркулировал в 14 субъектах Российской Федерации.

– Иммунизация против сезонного гриппа обеспечивает более легкое течение заболевания, вызванного штаммами гриппа птиц H5N1, который обладает высокой летальностью, – отметила Нина Овчинникова.

Бесплатная вакцинация против гриппа в республике проводится всем детям с шести месяцев, учащимся 1-11 классов, работникам медицинских и образовательных учреждений, торговли, общественного питания, пищевой промышленности, сферы обслуживания, транспорта, коммунальной сферы, студентам ссузов и вузов, людям старше 60 лет, беременным женщинам, призывникам, людям с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Своевременная вакцинация снижает риск заболевания привитых гриппом на 80-90 процентов, предотвращает тяжелые осложнения и смертность от этой инфекции.

Лина ПЕРОВА