На спорном участке стройки не будет

Второй арбитражный апелляционный суд в городе Кирове оставил в силе решение Арбитражного суда Республики Коми о наложении обеспечительных мер в отношении участка в сыктывкарском микрорайоне Орбита на переселении улиц Петрозаводской и Тентюковской, находящегося в настоящее время в аренде ООО «Ассорти плюс». Об этом сообщила пресс-служба сыктывкарской мэрии.

Напомним, компания «Ассорти плюс» намеревалась построить на арендуемой земле автостоянку, однако местные жители выступили категорически против этого. На общественных слушаниях их поддержали и мэрия, и глава региона Сергей Гапликов. После этого власти города предложили застройщику в добровольном порядке расторгнуть договорные отношения (срок действия аренды – до 2020 года), однако компания отказалась. Пришлось решать дело в суде. Арбитражный суд Республики Коми 7 июня вынес определение о принятии обеспечительных мер по спорному участку, запретив проводить на нем какие-либо работы. Кроме того, судом был наложен запрет на совершение региональным управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии любых регистрационных действий по объекту.

ООО «Ассорти плюс» с таким решением вновь не согласилось и подало апелляцию. Заседание состоялось 14 августа в Кирове во Втором арбитражном апелляционном суде, и вновь вопрос решился не в пользу компании-арендатора. Суд оставил жалобу без удовлетворения и подтвердил, что какие-либо действия на спорном участке производить запрещено.

Параллельно активные жители Орбиты добиваются перевода этого участка из территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж1) в зону тематических парков (Р5), чтобы можно было здесь обустроить зеленую прогулочную зону. Сам же арендатор выступает против присвоения участку статуса Р5.

Это лишь подтверждает опасения горожан, что автостоянка лишь повод, чтобы перевести землю под ней в собственность и начать строительство жилого многоэтажного дома. Между тем это место традиционно являлось у жителей микрорайона местом отдыха.

Лина ПЕРОВА