Коми справится с программой переселения

Республика не потеряет деньги, полученные по программе переселения людей из аварийного жилья. Об этом заявил зампред правительства – министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Константин Лазарев, комментируя ход реализации программы.

По словам Константина Лазарева, во время заседания, состоявшегося 1 августа, правление Фонда содействия реформированию ЖКХ утвердило отчет Минстроя Республики Коми по выполнению программы.

– К сожалению, в четырех муниципальных образованиях республики – Корткеросском, Койгородском районах, Ухте и Сыктывкаре – до настоящего времени не выполнен в полном объеме третий этап программы. Тем не менее все контракты на сегодняшний день по выполнению третьего этапа заключены, о чем фонд информировал Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В связи с тем, что сегодня все контракты по строительству или покупке жилья в республике заключены во всех муниципальных образованиях, возврата денежных средств из Коми не планируется. Регион выполнит все обязательства, предусмотренные программой, – заявил Константин Лазарев.

Зампред правительства подчеркнул, что с точки зрения заключения договора в рамках третьего этапа все свои обязательства республика выполнила.

– К концу текущего месяца мы ожидаем в большинстве муниципалитетов окончание программы по третьему этапу. И до 15 сентября текущего года в момент подготовки отчета по выполнению программы мы ожидаем выполнение программы на уровне до 95. Говорить о срыве сроков на текущий момент не приходится. Действительно, ряд сроков незначительно отодвинуты, но мы полагаем, что к моменту подготовки отчета, к середине октября, Коми завершит выполнение программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru