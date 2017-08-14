Факты подтвердились

Минобраз Коми обнародовал результаты служебной проверки в пажгинском интернате

В минувший четверг Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми обнародовало результаты служебной проверки по поводу инцидента в пажгинском интернате, вызвавшего большой резонанс не только в республиканских, но и в российских СМИ. Ситуация с воспитанниками интерната, получившими ожоги в результате рубки борщевика, стала даже темой для обсуждения в одной из программ Первого канала.

Открывая брифинг, заместитель министра образования Максим Ганов подчеркнул, что это первое официальное выступление министерства по поводу инцидента в Пажге. Ранее были обнародованы всего лишь итоги выезда рабочей группы в интернат сразу по горячим следам. Воспроизводя хронологию событий, Максим Ганов отметил, что в тот же вечер, буквально сразу после выхода информации на сайте одного из информагентств о том, что произошло в Пажге, в учреждение выехала рабочая группа. Проверяющие были там уже через час после выхода информации.

– Наша задача была проверить достоверность фактов, состояние здоровья детей, если эти факты подтвердятся, и принять меры. В первую очередь комиссия направилась в медицинский кабинет, чтобы проверить записи и наличие обращений детей с ожогами. Как показали записи в медицинском журнале, действительно, в различное время были обращения детей с ожогами от борщевика, и было отмечено, какая помощь им оказана. После этого мы просмотрели план на летнюю занятость. Такое мероприятие, как трудовой десант, имело место, каждый день порядка полутора часов дети занимались в трудовом десанте. Но в ежедневной сетке занятости такого понятия, как рубка борщевика, не было, – рассказал Максим Ганов о первом выезде в интернат 24 июля.

Далее представители рабочей группы встретились с детьми, которые приходили к мед-работнику с жалобами на ожоги. Один из ребят рассказал, что получил ожоги, упав в траву, второй мальчик, получивший наиболее серьезные ожоги, уверял, что обронил в зарослях борщевика свой браслет и долго его там искал. Воспитатели, бывшие на смене, на вопросы о том, привлекались ли дети к уборке борщевика, отвечали отрицательно. В тот же вечер результаты поездки были доложены министру и принято решение проводить тщательную служебную проверку. Тогда же свою проверку назначила республиканская прокуратура.

По словам Максима Ганова, наибольший резонанс общественности вызвало название статьи, в котором говорилось, что детей отправили на рубку борщевика вместо отдыха на море.

– Этот факт был сразу нами опровергнут, – рассказал заместитель министра. – По региональному законодательству дети, воспитывающиеся в интернатных учреждениях, как минимум дважды в год должны отдыхать в оздоровительных лагерях. Один раз – в местных оздоровительных лагерях и один раз – на южном побережье. В июне дети из пажгинской школы-интерната отдыхали в республиканском оздоровительном лагере «Чайка». По предварительным планам предполагалось, что со второго августа они поедут в «Черноморскую зорьку». Но в рамках летней оздоровительной кампании бывают перераспределения в связи с обращением об изменении квот, количества детей. И было принято решение о перераспределении путевок для детей из пажгинской школы на пятую смену – с 16 августа в детский оздоровительный комплекс «Спутник» Ростовской области на побережье Азовского моря. Этот лагерь ничем не хуже «Черноморской зорьки». К тому же там отдыхают дети из разных регионов, что только способствует лучшей социализации наших детей.

Максим Ганов заверил, что «факт, возмутивший всю Россию, был недостоверен». Кроме того, в некоторых СМИ вышла информация о том, что во время происшедшего инцидента дети были в детском лагере. Никакого лагеря на территории Пажги не было, так как этот факт обязательно был бы зафиксирован Роспотребнадзором. Школа работала по летнему режиму, утвержденному руководством учреждения.

В ходе проверки были взяты объяснения со всех педагогов и руководства учреждения о том, как организована занятость детей летом. Были изучены все документы и журналы. В пояснениях воспитателей и старшего смены подтвердились факты, что 14 и 15 июля трех воспитанников школы по просьбе инструктора по труду привлекали к работе по уборке корней борщевика за баней, в труднодоступном месте. Так как уборка борщевика вменена в обязанности дворника, который вооружен мотокосой и спецодеждой, то воспитанникам нужно было только выкопать корни. Ребята, двое из которых 17 лет, а один 19-летний, заняты были этой работой буквально в течение 10 минут. Воспитатели это подтвердили, в том числе и та воспитатель, которая стала инициатором обращения в СМИ.

Внутри учреждения была создана своя комиссия, которая тоже проводила свое служебное расследование, и их материалы также легли в основу министерской проверки. После того, как ситуация получила большой резонанс, расследование проводил и Следственный комитет, которым были также опрошены все воспитанники и воспитатели. Выводы следствие сделает позднее, но было возбуждено уголовное дело, проводятся медицинские экспертизы на предмет установления причин получения ожогов детьми.

– По нашим данным, пять воспитанников получили ожоги в разное время. Получили их и те дети, которые не привлекались к трудовому десанту. В том числе и тот мальчик, чьи части тела были показаны на фотографиях в СМИ. У него атопический дерматит, реакция на пыльцу и на траву, и он изначально к труду не привлекался, но ожоги получил самые большие. Это как раз тот, кто искал браслет в борщевике, – рассказал Максим Ганов.

По итогам всех проверок министерство пришло к выводу, что воспитанники интерната к уборке борщевика действительно привлекались, однако то, что дети получили ожоги именно во время трудового десанта, не доказано. Также было отмечено, что имеется ограниченный круг лиц, которые должны понести наказание за привлечение воспитанников к уборке токсичного растения: это воспитатели, старшие смены, инструктор по труду, и.о. руководителя учреждения.

Подводя итог брифинга, Наталья Михальченкова отметила, что проверка выявила также давно имеющиеся разногласия в коллективе, что не могло не сказаться на качестве воспитательной работы. В частности, были отмечены факты провокаций против действующего директора, который возглавил учреждение менее трех лет назад. Очевидцы утверждают, что некоторые педагоги позволяли себе на глазах у детей не здороваться с руководством и т.д.

– Мы считаем, что воспитатели, несмотря на то, что на линейке инструктор попросил ребят выкопать корни, могли это все предотвратить, ссылаясь на то, что в должностных обязанностях пед-работников написано, что они отвечают за жизнь и безопасность детей, – сказала Наталья Михальченкова. – К мерам дисциплинарной ответственности комиссия учреждения привлекла педагогов, допустивших эти нарушения. Директор в это время был в плановом отпуске, но мы рекомендовали ему по возвращении еще раз проверить выводы о дисциплинарных взысканиях педагогам. Также наша комиссия предложила рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям как педагогов, так и руководящего состава, то есть провести их аттестацию. Все виновные понесут наказание в рамках уголовного, административного и трудового кодекса.

По словам министра, с целью противодействия повторению подобных ситуаций в республике сейчас разрабатывается комплекс мер по организации деятельности интернатных учреждений в сфере трудовой занятости воспитанников. Организация работы детских интернатных учреждений в летний период изменит свой правовой статус и будет входить в реестр органов правопорядка. К персоналу учреждений будут повышены требования в плане соблюдения норм Трудового кодекса и безопасности при организации трудового воспитания.

Что касается директора интерната, который во время инцидента находился в трудовом отпуске, то, по словам Натальи Михальченковой, «некоторые члены комиссии от уполномоченного по правам ребенка высказывали слова благодарности в его адрес за ту работу, которую он за два года провел»:

– Они просили меня не принимать репрессивных мер, так как видно, что учреждение находится на стадии наведения порядка и не всем, в том числе представителям педагогического сообщества, это сегодня по душе. Поэтому данный интернат пока находится на особом внимании у министерства.

Галина ГАЕВА