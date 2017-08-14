Добрые дела на койгородской земле

В поселке Койдин Койгородского района совсем скоро откроется универсальная спортплощадка, в Кажыме построят гостевой домик для туристов, в Подзе ждут хоккейную коробку из Казани, а у коллектива «Сударушка» скоро появятся новые сценические костюмы. Это лишь часть из списка мероприятий, которые реализуются в Койгородском районе в рамках объявленного главой Коми Года добрых дел.

Как сообщили «Республике» в пресс-службе районной администрации, реестр добрых дел на 2017 год и сроки их реализации в муниципалитете были утверждены еще в апреле. К участию подключились работники Общественной приемной главы Коми в Койгородском районе, районного Центра по предоставлению госуслуг в сфере соцзащиты населения», активисты «Волонтеров Победы», члены районных организаций ветеранов и инвалидов, отделения Союза женщин республики, Союза молодежи села в Койгородском районе, партий «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ, общественники и население. Не остались в стороне представители малого бизнеса.

В поселке Кажым подвели ЛЭП к местечку Татаур, где для гостей района построят домик с банькой. В отделе строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района идет работа по обновлению автобусного парка. 3 августа состоялся аукцион, по итогам которого был заключен муниципальный контракт с ООО «Авто» (Ярославль). В стадии сборки автобус ПАЗ 320412-05, отвечающий требованиям безопасности для осуществления внутрирайонных регулярных пассажирских перевозок.

В Койдине население активно помогает возводить приобретенную универсальную спортплощадку. Некоторые работники койгородской ПСЧ-17 в свободное от работы время занимаются сборкой тренажеров.

В поселке Подзь также создают условия для развития массового спорта. Здесь ждут заказанную в Казани хоккейную коробку. Место для ее установки уже определили – на въезде в поселок, рядом с футбольным полем. Возводить хоккейную коробку будут активные жители и спортсмены поселка. А в местный Дом культуры скоро привезут новые костюмы для коллектива «Сударушка». Самодеятельные артисты уже ездили в Киров на примерку.

– Такие мероприятия формируют у населения бережное отношение к добрым традициям, положительно влияют на духовное и культурное развитие, пропагандируют здоровый образ жизни, – отметила глава сельского поселения Подзь Ирина Чугаева.

Лина ПЕРОВА