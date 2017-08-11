Сергей Гапликов: «Бизнес должен активнее участвовать в развитии городов и районов» 

Тему социально-экономического сотрудничества с градообразующими предприятиями и крупным бизнесом глава Коми обсудил в ходе рабочей встречи с мэром Воркуты Игорем Гурьевым, сообщает пресс-служба главы республики.



Как доложил мэр Воркуты Игорь Гурьев, с 2010 года администрация муниципалитета и АО «Воркутауголь» заключают ежегодные Соглашения о социальном партнерстве общим объемом порядка 20 миллионов рублей в год. Средства идут на поддержку важнейших сфер города: образования, здравоохранения, культуры, развитие физкультуры и спорта, а также благоустройство Воркуты.

Глава Коми поручил заместителю председателя правительства — министру строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Константину Лазареву связаться с руководством ПАО «Северсталь» и, договорившись о встрече с менеджментом «Воркутаугля», совместно с администрацией муниципалитета обсудить вопросы усиления взаимодействия, в том числе рассмотреть возможности расширения социально-экономического сотрудничества.

— Учитывая, что сейчас мы направляем максимальные усилия на приведение Воркуты в нормативное состояние, в том числе её энергетический комплекс, проводим работы по благоустройству, участие крупнейшего угольного предприятия страны в этом процессе для нас крайне важно, а для предприятия еще и полезно. Поскольку воркутинцы – это не просто жители заполярного города, республики, но, прежде всего, шахтёры, работники компании «Воркутауголь» и холдинга «Северсталь». И в каких условиях они живут, трудятся, такой у них и социальный настрой, — заявил Сергей Гапликов. – И в этой части моя позиция остается неизменной: градообразующее предприятие должно активно помогать Воркуте и участвовать в решении насущных вопросов, которые мы сегодня совместно решаем.

Встреча с генеральным директором Воркутаугля Сергеем Лихопудом, проинформировал Константин Лазарев, назначена на середину августа.

Напомним, что владелец «Воркутауголь» Алексей Мордашев в июле возглавил рейтинг миллиардеров по версии журнала «Форбс», опередив владельцев нефтяных и газовых кампаний, ритэйлеров и владельцев коммерческой недвижимости.