Профилактика рака

По данным медицинской статистики, за последние 20 лет уровень заболеваемости различными формами рака в России среди мужчин вырос на 47%, а среди женщин – на 35%. Своевременно начатая терапия позволяет полностью излечить некоторые виды онкозаболеваний и значительно увеличить продолжительность жизни больных с другими формами злокачественных новообразований, поэтому раннее выявление онкологической патологии – одна из приоритетных задач для врачей всех специальностей.

Известно множество причин, повышающих риск возникновения злокачественной опухоли. Подсчитано, что удельный вес характера питания в развитии рака составляет от 30 до 35%, курения – 30%, инфекционных (вирусных) агентов – 17%, алкоголя – 4%, загрязнения окружающей среды – 2%, наследственности – 2%.

Количество онкологических больных возрастает с каждым годом. Это обусловлено не только увеличением риска развития новообразований, но и улучшением диагностических возможностей и, соответственно, ростом выявляемости онкологических заболеваний.

Для профилактики онкологических и других заболеваний существуют универсальные медицинские рекомендации:

– исключить курение или жевание табака;

– ограничить употребление алкоголя;

– употреблять разнообразную и здоровую пищу на основе растительных продуктов и с низким содержанием жиров;

– регулярно заниматься спортом и поддерживать оптимальный вес;

– соблюдать режим сна;

– ограничить воздействие солнечных лучей.

Эти меры входят в понятие здорового образа жизни и способны предотвратить развитие онкологических заболеваний.

Регулярное медицинское обследование

Для профилактики возникновения некоторых видов рака рекомендуется проходить систематические обследования:

– маммография (исследование молочных желез) – каждый год, начиная с 40-летнего возраста;

– флюорография (диагностика заболеваний легких) – ежегодно, начиная с 15-летнего возраста;

– тест кала на скрытую кровь (диагностика заболеваний кишечника) – один раз в 3 года с 48 лет;

– цитологическое исследование мазка (диагностика заболеваний шейки матки) – ежегодно, начиная с 21-летнего возраста;

– анализ крови на ПСА (диагностика заболеваний предстательной железы) – мужчинам старше 40 лет, ежегодно.

Диспансеризация может стать первым шагом на пути к профилактике любых заболеваний и сохранению своего здоровья. Она включает минимальный, но достаточный набор обследований, позволяющих проверить работу всех систем организма. Методы, которые используются при диспансеризации, позволяют отчасти выявить и онкологические проблемы.

По вопросам, связанным с диспансеризацией, застрахованные лица могут получить консультацию по телефону контакт-центра филиала ООО «РГС-Медицина»-«Росгосстрах-Сыктывкар-Медицина» 8 (8212) 400-973.

Более подробную информацию также можно получить в вашей поликлинике. Будьте здоровы!