Профилактика рака
По данным медицинской статистики, за последние 20 лет уровень заболеваемости различными формами рака в России среди мужчин вырос на 47%, а среди женщин – на 35%. Своевременно начатая терапия позволяет полностью излечить некоторые виды онкозаболеваний и значительно увеличить продолжительность жизни больных с другими формами злокачественных новообразований, поэтому раннее выявление онкологической патологии – одна из приоритетных задач для врачей всех специальностей.
Известно множество причин, повышающих риск возникновения злокачественной опухоли. Подсчитано, что удельный вес характера питания в развитии рака составляет от 30 до 35%, курения – 30%, инфекционных (вирусных) агентов – 17%, алкоголя – 4%, загрязнения окружающей среды – 2%, наследственности – 2%.
Количество онкологических больных возрастает с каждым годом. Это обусловлено не только увеличением риска развития новообразований, но и улучшением диагностических возможностей и, соответственно, ростом выявляемости онкологических заболеваний.
Для профилактики онкологических и других заболеваний существуют универсальные медицинские рекомендации:
– исключить курение или жевание табака;
– ограничить употребление алкоголя;
– употреблять разнообразную и здоровую пищу на основе растительных продуктов и с низким содержанием жиров;
– регулярно заниматься спортом и поддерживать оптимальный вес;
– соблюдать режим сна;
– ограничить воздействие солнечных лучей.
Эти меры входят в понятие здорового образа жизни и способны предотвратить развитие онкологических заболеваний.
Регулярное медицинское обследование
Для профилактики возникновения некоторых видов рака рекомендуется проходить систематические обследования:
– маммография (исследование молочных желез) – каждый год, начиная с 40-летнего возраста;
– флюорография (диагностика заболеваний легких) – ежегодно, начиная с 15-летнего возраста;
– тест кала на скрытую кровь (диагностика заболеваний кишечника) – один раз в 3 года с 48 лет;
– цитологическое исследование мазка (диагностика заболеваний шейки матки) – ежегодно, начиная с 21-летнего возраста;
– анализ крови на ПСА (диагностика заболеваний предстательной железы) – мужчинам старше 40 лет, ежегодно.
Диспансеризация может стать первым шагом на пути к профилактике любых заболеваний и сохранению своего здоровья. Она включает минимальный, но достаточный набор обследований, позволяющих проверить работу всех систем организма. Методы, которые используются при диспансеризации, позволяют отчасти выявить и онкологические проблемы.
По вопросам, связанным с диспансеризацией, застрахованные лица могут получить консультацию по телефону контакт-центра филиала ООО «РГС-Медицина»-«Росгосстрах-Сыктывкар-Медицина» 8 (8212) 400-973.
Более подробную информацию также можно получить в вашей поликлинике. Будьте здоровы!
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