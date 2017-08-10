Восхождение на высшую точку Урала сопроводит «МегаФон» 

Любители экстремального бега из США, Швеции, Германии, Белоруссии и России выйдут на связь с наивысшей точки Урала – горы Народная. Мобильной связью участников международного горного ультра марафона «ТрансУрал-2017», одной из самых сложных гонок в России, обеспечит компания «МегаФон».



Впервые в истории специалисты компании запустят в эксплуатацию передвижную базовую станцию в труднодоступном участке Приполярного Урала. Для связи с родными и близкими участники гонки получат sim-карты.

— За многолетнюю историю организации гонок по Уральским горам проектов с участием операторов связи на моей памяти не было. Это беспрецедентное событие, когда оператор организует связь и выступает гарантом безопасности в самых «глухих» районах республики, — отметил директор проекта «ТрансУрал» Антон Жиганов.

— Быть партнером такого спортивного события – большая ответственность, но мы готовы к решению любых технических задач. У «МегаФона» есть все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить связью и организаторов, и гостей гонки. Наши инженеры во время проведения гонки будут следить за работой оборудования, чтобы связь была доступна каждому участнику, а родные и близкие первыми услышали яркие эмоции с места событий, – отметил директор Сыктывкарского отделения компании «МегаФон» на Урале Александр Канев.