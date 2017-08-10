Восхождение на высшую точку Урала сопроводит «МегаФон»
Любители экстремального бега из США, Швеции, Германии, Белоруссии и России выйдут на связь с наивысшей точки Урала – горы Народная. Мобильной связью участников международного горного ультра марафона «ТрансУрал-2017», одной из самых сложных гонок в России, обеспечит компания «МегаФон».
Впервые в истории специалисты компании запустят в эксплуатацию передвижную базовую станцию в труднодоступном участке Приполярного Урала. Для связи с родными и близкими участники гонки получат sim-карты.
— За многолетнюю историю организации гонок по Уральским горам проектов с участием операторов связи на моей памяти не было. Это беспрецедентное событие, когда оператор организует связь и выступает гарантом безопасности в самых «глухих» районах республики, — отметил директор проекта «ТрансУрал» Антон Жиганов.
— Быть партнером такого спортивного события – большая ответственность, но мы готовы к решению любых технических задач. У «МегаФона» есть все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить связью и организаторов, и гостей гонки. Наши инженеры во время проведения гонки будут следить за работой оборудования, чтобы связь была доступна каждому участнику, а родные и близкие первыми услышали яркие эмоции с места событий, – отметил директор Сыктывкарского отделения компании «МегаФон» на Урале Александр Канев.
* Марафон «ТрансУрал» проводится с 2014 года, за это время более 500 участников из 12 стран пробежали дистанцию длиной 430 км по самым живописным районам Северного, Южного и Среднего Урала. Приполярный этап пройдет с 14 по 18 августа и завершит четырехлетнюю серию.
** «МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Услугами связи оператора на Урале пользуется более 6 000 000 абонентов.
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