Семья из Сосногорска победила во всероссийском конкурсе

На конкурс поступило 322 заявки из всех регионов России. Отбор проводился по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций» и «Сельская семья». Семью Щукиных из Сосногорска признали в числе лучших семей России в номинации «Многодетная семья», сообщили в министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми.

В семье Щукиных девять детей: шестеро несовершеннолетних, в том числе ребенок с ограниченными возможностями, и еще трое взрослых, достигших 18-летнего возраста. Супруги считают семью приоритетом своей жизни и уделяют большое внимание воспитанию и развитию детей.

Отец, Валерий Алексеевич, трудолюбивый и хозяйственный, он настоящая опора супруге и детям, любит готовить, участвует в районных спортивных соревнованиях, является победителем районного конкурса «Суперпапа». Мать, Лариса Владимировна, – активная участница общественной жизни Сосногорска, возглавляет Женский клуб общения «Рябинушка», деятельность которого направлена на сохранение преемственности поколений, пропаганду семейных ценностей и традиций. При ее участии проводятся мероприятия, посвященные социально значимым датам, и тематические встречи с представителями различных организаций города. Лариса Владимировна – член Ассоциации многодетных семей Сосногорского района и инициатор создания Сосногорской ассоциации матерей, имеющих детей с инвалидностью, при Сосногорской городской организации Коми республиканской организации Всероссийского общества инвалидов.

Взрослые и дети в семье Щукиных трудолюбивые, талантливые и с разносторонними интересами. Родители заинтересованы в занятости детей, раскрытии их способностей, поддерживают их начинания во всем – будь то поход с классом или посещение музея, выступление детей на сцене Дома культуры или конкурс творческих работ. Родители стремятся показать детям красоту страны, поэтому каждый год семья путешествует по городам России.

За достойное воспитание детей супруги Щукины имеют много благодарностей. В мае этого года семья стала лауреатом премии правительства Коми лучшим многодетным семьям региона. Победив во всероссийском конкурсе «Семья года», семья Щукиных получила признание и на уровне страны.

Подведение итогов всероссийского конкурса «Семья года» и награждение победителей состоится в ноябре 2017 года в Москве. Кроме того, история семьи Щукиных, как и других семей-победителей, войдет в почетную книгу «Семья года», которая будет издана по итогам проведения конкурса.

Роман СЕМЕНОВ

Фото пресс-службы минтруда Коми