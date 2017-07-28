Усть-Вымский район намерен стать ровесником республики

Официальная дата образования Усть-Вымского района – 15 июля 1929 года – неверная, на самом деле район старше на семь лет и является ровесником Республики Коми. С таким сенсационным заявлением выступили перед членами Общественного совета муниципалитета местные краеведы и историки.

Как сообщает районная газета «Вперед», директор Усть-Вым-ского музейного объединения Наталья Шмаргилова и историк, краевед, преподаватель, автор множества книг о районе Владимир Соловьев пришли к выводу, что датой образования Усть-Вымского района правильнее считать 2 мая 1922 года. Первым официальным документом, подтверждающим факт образования района как административной единицы, является Декрет ВЦИК «Об административном делении Автономной области Коми».

До этого момента датой образования района считалось 15 июля 1929 года. Так датировано постановление Президиума ВЦИК «О составе округов и районов Северного края и их центрах». Дата, безусловно, имеет исторический вес, но эти события происходили тогда, когда Усть-Вымский уезд уже существовал.

Присутствовавший на заседании общественного совета руководитель администрации Усть-Вымского района Василий Лютоев заявил, что склонен доверять мнению историков, ведь они не один десяток лет занимались этим вопросом.

– Если принять 2 мая 1922 года как отправную дату, то в мае этого года нашему району исполнилось 95 лет. Усть-Вымский район, как и Республика Коми, вышел на старт подготовки к празднованию своего 100-летия, – сделал вывод глава администрации муниципалитета.

Окончательный вердикт по этому вопросу должен вынести совет Усть-Вымского района. Скорее всего, это произойдет на первом после летних каникул заседании.

Лина ПЕРОВА