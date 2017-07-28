С хоккеем и музыкой в сердце

Исполнительское мастерство пианиста Александра Люлько неоднократно отмечено жюри престижных музыкальных конкурсов и фестивалей в Сыктывкаре, Вологде, Петрозаводске, Рузе и Москве. Выпускник колледжа искусств Республики Коми живет в столице России и активно гастролирует по всей стране, но только на концертах в его родном Сыктывкаре среди заядлых меломанов есть и болельщики местной хоккейной команды «Строитель». Маэстро не только не переставал верить в клуб в самый трудный для него период, но и поддерживал жизнь в группе команды «ВКонтакте», которую сам же и создал восемь лет назад.

Приглашения на концерты ассистента-стажера Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского Александра Люлько в группе «Строителя» «ВКонтакте» выглядят необычно. Пусть болельщиков и игроков клуба на концертах бывает не так много, но послушать произведения выдающихся композиторов они все же приходят: всем известно, что музицировать будет не просто пианист, а основатель и администратор этой группы.

В марте в рамках цикла концертов «Молодые дарования» как пример для начинающих музыкантов на сцене Коми республиканской филармонии перед публикой предстал не просто подающий надежды, а уже сложившийся взрослый музыкант (концерт был приурочен к XIV межрегиональному конкурсу молодых исполнителей имени Ярослава Перепелицы, в 2005 году пианист стал победителем этого конкурса). В двух отделениях Александр Люлько исполнил полноценную сольную программу из сочинений Шумана и Рахманинова.

За «Строитель» Александр Люлько болеет с начала нулевых, вспоминает, что на стадион позвал близкий друг Валерий Лобанов.

– Где-то с сезона-2000/01 стал посещать матчи. Одной из первых игр, на которую мы вместе с Валерием пришли, была встреча «Строителя» с кировской «Родиной» за Кубок главы Республики Коми. Тогда наши выиграли со счетом 2:0, – говорит он.

Даже на личной странице «ВКонтакте» на аватарке пианист не в концертном костюме, а в форме любимого клуба.

– Одно время на стадионе стояло нечто вроде постамента, это была вырезанная фигура хоккеиста «Строителя», куда можно было просунуть голову и сфотографироваться, – объяснил музыкант.

Будучи в столице Коми во время летнего отдыха, Александр Люлько не мог обойти вниманием официальное представление новичков любимой команды, на которое пришел вместе с другом-болельщиком Валерием Лобановым. В этом году началось долгожданное возрождение клуба, «Строитель» вернулся в элитный дивизион русского хоккея с мячом после семи сезонов в лиге рангом ниже, а группа «ВКонтакте» создавалась еще во времена начала упадка.

– Трибуны редели, и хотелось как-то поддержать клуб. На тот момент уже было ясно, что соцсеть «ВКонтакте» набирает обороты, что это не что-то временное. У меня появилась идея создания собственной группы, интересно было, получится у меня это или нет. Начал активно зазывать туда народ: буквально занимался спамом, неоднократно мою страницу блокировали. Но в итоге результат был достигнут. В то же время, кстати, была еще одна группа нашей команды, но она просто «висела», ею почти никто не занимался. Вместо того чтобы напроситься туда в администраторы, я решил создать альтернативную. Был 2009 год, «Строитель» тогда играл последний сезон перед уходом в высшую лигу. Ощущалось, что все к этому идет, но тем не менее были и громкие победы, команда боролась. Хабаровский «СКА-Нефтяник» тогда, помню, обыграли 3:2 (решающий гол сыктывкарцы забили с пенальти, который заработал Евгений Перевощиков, а реализовал Алексей Лысак – авт.), обыграны были новосибирский «Сибсельмаш», «Уральский трубник» из Первоуральска, архангельский «Водник». Хороший был сезон, и в итоге мы в турнирной таблице обошли даже «Водник», заняли тогда тринадцатое место из семнадцати.

Сообщество «Строителя» в российской соцсети сейчас является официальным и самым крупным интернет-объединением команды – более двух с половиной тысяч участников. Группа активна, в ней много комментариев и лайков. Александр Люлько по-прежнему занимается ее администрированием, правда, уже с помощью присоединившихся к нему единомышленников. Его главный соратник – Алексей Карпов, единственный человек, которому он не побоялся доверить свое «детище».

– Это чистый энтузиазм, но бросать не собираюсь. Я никогда не оставлял группу, так как понимал то, что навряд ли кто-то этим станет заниматься. Спасибо тем, кто присоединился, помогает и вместе со мной администрирует. Трудно сказать, сколько я уже посвятил этому времени. Наверное, не совру, если скажу, что я отдал ей одну, а может быть, и две тысячи часов своего времени: это уже для меня привычка, с которой трудно расстаться. Мне это интересно, приятно, что люди в группе объединяются, общаются, и не менее радостна мысль, которая дает новый стимул для развития, заключается в том, что моя немалая заслуга в этом все же есть. Группа уникальна еще и тем, что много полезной информации можно найти непосредственно в ней, не совершая переходов на другие сайты (статистика и исторические данные есть в специальных вкладках в разделе «ссылки» – авт.), – рассказал спортивно-музыкальный энтузиаст.

На вопрос о том, в какой роли он лучше себя ощущает – болельщика или музыканта, собеседник говорит, что одинаково приятно быть как среди зрителей, так и на сцене, ведь хоккейное поле тоже своего рода театральные подмостки.

– Роднит, конечно, обмен энергетикой, азарт. Публика для меня есть обязательная и неотъ-емлемая составляющая концерта, она, если хотите, провоцирует меня на откровение, не только лишь наблюдает рождение музыки, но и принимает в ней самое непосредственное участие. Поэтому всегда приятно музицировать, когда в зале много зрителей, и тем более когда они тебя горячо принимают. Да и мы в свою очередь, находясь среди болельщиков, стараемся гнать команду вперед, – сказал маэстро.

Теперь Александр Люлько и Валерий Лобанов предвкушают, как вновь встретятся на игре «Строителя» в суперлиге. Они ждали этого долгих семь лет.

Ярослав СЕВРУК

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