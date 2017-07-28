Наши на «Камве»

В пятницу в Перми открылся Международный фестиваль «Камва-2017». Основной площадкой двухдневного фестиваля станет музей-деревня под открытым небом Хохловка. В форуме принимает участие большая делегация из Коми.

На «Камве» выступит фольклорная группа «Сипертас» из села Нившера Корткеросского района. В Перми покажет свои работы модельер-конструктор Дома национальной и этнической моды Наталья Загуменнова. Она привезет в Прикамье коллекцию одежды «Сила традиций». Художник Юрий Лисовский представит свой этнофутуристический проект «Птицы и люди».

Гости и участники фестиваля увидят новые этнографические фильмы филиала ГРДНТ имени Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации»: «Бесермяне. Осенние проводы» и «Эстонцы. Крымская история». Финно-угорский культурный центр России является постоянным партнером фестиваля «Камва». Из года в год для демонстрации на площадке «Этнокино» он предоставляет свои этнографические фильмы, оказывает информационную поддержку и организует выезд коллективов и мастеров на фестиваль.

«Камва» – международный фестиваль современных этнических культур, который ежегодно проводится в Пермском крае. Участники фестиваля – как популярные, так и малоизвестные российские и зарубежные музыканты, художники, модельеры и мастера прикладного искусства.

Артур АРТЕЕВ

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