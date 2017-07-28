Бюджет выделит деньги на школьные нужды

В Коми семьи с детьми могут воспользоваться республиканскими мерами поддержки на подготовку детей к школе. В законодательстве региона предусмотрены материальная помощь малоимущим на покупку одежды и обуви детям, обучающимся в школах или посещающим детские сады (4731 рубль на одного ребенка), а также возможность расходовать на подготовку к школе выплату за счет регионального семейного капитала (РСК).

Как рассказали в министерстве труда, занятости и социальной защиты республики, это абсолютно адресный вид соцподдержки, он предоставляется на конкретные нужды именно тем, кто не может справиться со своими проблемами без помощи государства.

Материальная помощь на покупку одежды и обуви школьникам и воспитанникам детских садов назначается и выплачивается единовременно один раз в два календарных года, и при повторном обращении она может быть предоставлена по истечении двух лет со дня последней выплаты матпомощи.

Напомним, на весенней сессии депутаты Госсовета Коми приняли такую поправку по многочисленным просьбам граждан. На покупку необходимых к школе ученических товаров, одежды и обуви для детей семьи могут использовать из регионального капитала пять тысяч рублей на каждого ребенка, но не более 25 тысяч рублей на семью. Поправка начала действовать с 1 июля текущего года. Причем этот вид поддержки, в отличие от пособия на покупку детской одежды и обуви, предоставляется ежегодно, независимо от материального положения семьи.

За получением материальной помощи на покупку одежды и обу-ви детям, обучающимся в школах или посещающим детские сады, а также выплаты на подготовку детей к школе за счет регионального семейного капитала нужно обращаться в центры соцзащиты по месту жительства.

Лина ПЕРОВА