В День бокса прошел футбольный поединок

22 июля в России впервые в истории отмечался День российского бокса. Любительская мини-футбольная команда «QUATTRO» из Сыктывкара в этот день навестила воспитанников столичного дома-интерната №1 имени народного учителя Александра Католикова, которые отдыхают в детском лагере в селе Межадор. Товарищеский матч между «католиковцами» и «QUATTRO», в составе которой два футболиста из Кот-д’Ивуара, закончился победой гостей со счетом 5:3.

Добрую традицию навещать ребят три года назад ввел начальник учебно-спортивного отделения общества «Динамо» в Республике Коми Алексей Малков. Каждый визит команда приво-зит для детей спортивный инвентарь и сувениры. Представители лагеря в свою очередь устраивают на открытой площадке небольшой спортивный праздник, который традиционно заканчивается совместным чаепитием.

Приезд футбольной команды приурочили ко Дню российского бокса не случайно, ведь на базе столичного детского дома-интерната №1 имени народного учителя Александра Католикова действует одна из лучших школ бокса в Коми. Поддержку этой секции оказывает московская компания «Багратион промоушн» и мастер спорта по автоспорту Антон Мельников.

– Мероприятие прошло отлично. Матч провели в формате 7×7 (шесть полевых игроков и один вратарь). Буквально перед отъездом мы укрепились двумя футболистами из Кот-д’Ивуара, выпускниками местной футбольной академии. 23-летние Жожо и Эрик уже пару лет живут в столице Коми и с удовольствием согласились съездить на этот матч. Эрик отлично проявил себя в защите, а Жожо забил два гола, – сообщил «Республике» Алексей Малков.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com