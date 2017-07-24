Сыктывкарцы увидят Останкино

Выставка «Архитектурный пейзаж в итальянской гравюре конца XVII – начала XIX века» откроется 3 августа в Национальном музее Коми. На ней будут представлены работы из собрания московского музея-усадьбы «Останкино».

Как сообщили «Республике» в Национальном музее Коми, из Москвы в Сыктывкар привезут полсотни работ из коллекции итальянской видовой гравюры XVII-XIX веков – времени расцвета этого жанра, включающей произведения как прославленных граверов, так и мастеров, менее известных.

Основа останкинского собрания гравюр была положена еще владельцем и создателем дворца-театра в подмосковном Останкино графом Николаем Шереметевым, который решил устроить в одном из парадных залов дворца гравюрную галерею. Сейчас сыктывкарцам представится редкая возможность увидеть уникальные произведения «вживую» и оценить всю прелесть маленьких шедевров.

Артур АРТЕЕВ