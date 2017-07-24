Гонки на лямпах признали национальным видом спорта

24.07.2017   История, Культура, Общество, Спорт   Комментариев нет

Комиссия Министерства спорта Российской Федерации единогласно признала гонки на охотничьих лыжах национальным видом спорта Республики Коми. 

По словам министра физической культуры и спорта региона Николая Бережного, решение о признании гонок на охотничьих лыжах национальным видом спорта Республики Коми будет утверждено приказом минспорта страны осенью этого года.

– Сейчас перед нами стоит задача установить правила гонок на охотничьих лыжах с учетом возраста спортсменов, погодных условий и т.д. В этом году планируется разработать нормативы под спортивные разряды, которые будут апробированы на следующей «Лямпиаде». С 2018 года гонки на охотничьих лыжах будут включены в календарный план соревнований, – заявил министр.

Он также отметил, что по поручению главы Коми Сергея Гапликова «О развитии системы соревнований по национальным видам спорта в Республике Коми» региональным минспорта проведена работа по приданию новому виду спорта официального статуса.

– Первые официальные соревнования прошли в 2016 году. С этого момента состоялось порядка 30 республиканских и муниципальных состязаний по гонкам на лямпах и лызях. Ежегодно соревнования проводятся в рамках республиканского лыжного фестиваля «Лямпиада» и республиканского фестиваля «Изьваса вермась\-мъяс», – продолжил министр.

Роман СЕМЕНОВ

 

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