Гонки на лямпах признали национальным видом спорта

Комиссия Министерства спорта Российской Федерации единогласно признала гонки на охотничьих лыжах национальным видом спорта Республики Коми.

По словам министра физической культуры и спорта региона Николая Бережного, решение о признании гонок на охотничьих лыжах национальным видом спорта Республики Коми будет утверждено приказом минспорта страны осенью этого года.

– Сейчас перед нами стоит задача установить правила гонок на охотничьих лыжах с учетом возраста спортсменов, погодных условий и т.д. В этом году планируется разработать нормативы под спортивные разряды, которые будут апробированы на следующей «Лямпиаде». С 2018 года гонки на охотничьих лыжах будут включены в календарный план соревнований, – заявил министр.

Он также отметил, что по поручению главы Коми Сергея Гапликова «О развитии системы соревнований по национальным видам спорта в Республике Коми» региональным минспорта проведена работа по приданию новому виду спорта официального статуса.

– Первые официальные соревнования прошли в 2016 году. С этого момента состоялось порядка 30 республиканских и муниципальных состязаний по гонкам на лямпах и лызях. Ежегодно соревнования проводятся в рамках республиканского лыжного фестиваля «Лямпиада» и республиканского фестиваля «Изьваса вермась\-мъяс», – продолжил министр.

Роман СЕМЕНОВ