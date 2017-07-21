Жители Пичипашни ждут дорогу

Глава Коми взял на контроль решение проблем жителей местечка Пичипашня села Выльгорт. О реализации планов по комплексному развитию квартала малоэтажной застройки в районном центре Сыктывдина Сергею Гапликову в ходе рабочей встречи доложил руководитель администрации района Олег Лажанев.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства Коми, на участке построено и введено в эксплуатацию семь малоэтажных многоквартирных домов, в том числе для переселения граждан из закрывающегося поселка Поинга Сыктывдинского района. В настоящее время муниципалитет проводит работу по благоустройству территории и решает текущие вопросы.

В частности, запланированы работы по монтажу уличного освещения. Транспортную инфраструктуру квартала руководство муниципалитета намерено обустроить в следующем году при поддержке республиканского бюджета. Необходимо заасфальтировать проезды, которые построены в щебеночном исполнении и из-за отсутствия твердого покрытия разрушаются. По словам Олега Лажанева, проектно-сметная документация уже направлена в региональный минстрой для проведения анализа и актуализации. Ориентировочная стоимость проекта на данный момент – свыше 52 миллионов рублей.

Сергей Гапликов поручил правительству региона оказать максимальную поддержку муниципалитету.

– Необходимо оперативно подготовить проектно-сметную документацию, провести экспертную оценку, устранить все замечания экспертизы и приступить к работе уже в этом году. Люди должны жить в комфортных и безопасных условиях. Они уже давно ждут хорошую дорогу, – заявил глава республики.

Роман СЕМЕНОВ