Валерий Козлов проверил ход ремонтной кампании в школах столицы

Во всех образовательных учреждениях региона идут косметические и капитальные ремонты – школы, детские сады, ссузы и вузы готовятся к новому учебному году. В Сыктывкаре ремонтной кампанией охвачены все 42 столичные школы, причем в половине из них ведутся масштабные работы по предписаниям надзорных органов. В четверг столичный градоначальник Валерий Козлов вместе с начальником управления образования Ольгой Бригидой в сопровождении журналистов проинспектировал ход ремонтных работ в школах №№ 12, 35 и бывшем коррекционном детском доме по улице Емвальской, который передан под начальные классы эжвинской школе №30.

Первым объектом инспектирования стала школа №12 имени Олега Кошевого. Это одна из старейших школ города – в этом году ей исполнилось 80 лет. Старая часть здания была построена в далеком 1936 году и требует к себе постоянного внимания. Как рассказала директор школы Наталья Коданева, поскольку фронт ремонтных работ очень большой, приходится приводить здание в порядок поэтапно. За несколько последних лет удалось снять самые острые проблемы: в позапрошлом году была заменена кровля и вставлены новые окна, затем отремонтировали систему отопления, заменили часть радиаторов. Несколькими годами ранее проводился ремонт второго этажа. Этим летом пришел черед школьных кабинетов на первом этаже: обшивается досками потолок, штукатурятся обшитые гипсокартоном стены, на пол будет постелен новый линолеум. Здесь трудятся две подрядные организации: десять человек – в классах и еще двое работников занимаются ремонтом кровли.

Обновлена к новому учебному году будет и школьная столовая, этот косметический ремонт проводится силами самих сотрудников школы. Директор заверила, что все работы будут завершены к 4 августа, а приемка учебного заведения состоится 12 августа.

Следующий объект, который осмотрел Валерий Козлов, – тоже солидного возраста, 1963-го года постройки. Долгие годы в этом здании размещались ясли-сад № 64, а в начале 2000-х оно было передано школе №35. Сейчас здесь учатся 200 ребят первых-четвертых классов.

Как пояснила журналистам Ольга Бригида, ремонт здания выполняется по предписаниям Рос-потребнадзора. Согласно СанПинам, во всех классах начального звена обязательно должно быть холодное и горячее водоснабжение, поэтому ремонтники в каждое помещение провели воду. Но самые большие объемы работ – по замене полов.

Врио руководителя школы №35, замдиректора по административно-хозяйственной части Владимир Федоров показал проверяющим помещения, где полным ходом идет ремонт.

– Замена полов – задача номер один, – перечислил он последовательность работ. – Залит бетонный фундамент, сейчас будут выкладывать лаги, затем закроют фанерой, и кабинет готов. Параллельно идет косметический ремонт – штукатурка, побелка, покраска полов и стен. Второй этап – ремонт раздевалки, подводка горячего и холодного водоснабжения. Третий этап – душевые. Помимо этого 200 тысяч рублей предусмотрено на ремонт окон, а всего на приведение здания в порядок выделено порядка двух миллионов рублей. Работы планируем сдать к 1 августа, приемка состоится 10 августа.

А вот бывшее здание специального коррекционного детского дома по улице Емвальской, переданное школе №30, распахнет свои двери не 1 сентября, как все учебные заведения, а уже в следующем календарном году, скорее всего, после зимних каникул. Новоселье здесь справят 250 учеников начального звена, и в школе наконец будет решена проблема второй смены.

– Контингент воспитанников интернатных учреждений сокращается, поэтому было принято решение перевести коррекционный детский дом в здание детского дома №20 по адресу: Набережный проезд, д.1. Оно в свою очередь освободилось после того, как воспитанники детского дома №20 переехали в католиковский интернат. А здание по улице Емвальской, 19 переходит школе №30, учитывая, что это самая переполненная в Эжвинском районе столицы школа, – дала пояснения Ольга Бригида.

Пожалуй, это самый финансово затратный объект – на его переделку будет потрачено 39 из почти 90 миллионов рублей, выделенных муниципалитетом на проведение ремонтной кампании в школах. Сейчас идет первый этап работ – замена кровли.

Руководитель подрядной организации, выигравшей конкурс, Григорий Шуктомов рассказал журналистам, что предстоит заменить покрытие плоской крыши на 1360 квадратных метрах. Применяется материал нового поколения – «технонаст», срок службы которого 30 лет.

По каждому виду работ в этом здании будет разработан проект, и только после этого объявлен конкурс и определен подрядчик.

Результатами своей инспекции столичный градоначальник остался доволен.

– Сыктывкар традиционно очень достойно проходит ремонтный период, практически все объекты у нас аттестуются и принимаются на «отлично». В этом году объектов, которые бы вызывали острое беспокойство, и проблемных подрядчиков нет, график выполняется, на всех объектах есть рабочие и необходимые строительные материалы. В целом работы ведутся поэтапно, поскольку нет возможности выделить средства сразу на весь ремонт от полов до кровель. К тому же надо учитывать, что сроки проведения ремонтной кампании у нас очень короткие. В июне – единый государственный экзамен и другие мероприятия, а уже с 4 по 18 августа – приемка школ. То есть фактически на приведение школ в порядок дается чуть менее двух месяцев. Поэтому мы каждый год смотрим и рассчитываем таким образом, чтобы уложиться в эти сроки и провести все работы своевременно, – отметил, подводя итоги осмотра, Валерий Козлов.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара