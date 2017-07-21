В шахте «Яреганефти» обрушилась порода

20 июля около 12 часов в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об обрушении породы в шахте №3 Нефтешахтного управления «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в Ухте.

Всего в момент инцидента в шахте работали 111 человек, на аварийном участке находились пятеро горняков: под завал попали двое, остальные выбрались самостоятельно. Оба пострадавших были доставлены на поверхность и госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом главе Коми Сергею Гапликову доложил министр здравоохранения региона Дмитрий Березин.

– Пострадавшие находятся в отделении травматологии. Один из шахтеров находится в удовлетворительном состоянии, у него диагностированы переломы костей голени и руки. У второго более тяжелые травмы – перелом костей таза, раны и ушибы, состояние средней степени тяжести, – проинформировал министр.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, Сергей Гапликов поручил мин-здраву региона оказать всю необходимую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим, минпрому республики – доложить о причинах и обстоятельствах случившегося после проведения проверки.

Доследственную проверку по факту проводят и сотрудники регионального следственного управления. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

Экологического ущерба в результате происшествия не зафиксировано. В настоящее время шахта работает в штатном режиме.

Ирина СМИРНОВА