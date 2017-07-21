День работников торговли

Уважаемые работники торговли!

Дорогие друзья!

Поздравляю с профессиональным праздником!



Сфера торговли и потребительских услуг играет важную роль в развитии любого региона и страны в целом. Без обеспечения населения необходимыми товарами и услугами невозможно говорить о повышении качества жизни людей и улучшении социального климата.

Работу в торговле, как и любую работу с людьми, нельзя назвать легким трудом. Ваша профессия требует ответственности, самоотдачи, терпения и умения найти подход к самому требовательному клиенту.

В большей части сфера торговли нашей страны, и Республика Коми не исключение, представлена женщинами. Именно вы, милые дамы, встречаете нас в торговых залах и за прилавками магазинов, ваши улыбки и добрые слова поднимают настроение, грамотные советы помогают сделать правильный выбор и остаться довольными результатами покупок.

В профессиональный праздник хочу поблагодарить всех работников торговли, ветеранов отрасли за ваш труд и вклад в экономику республики. Я желаю вам здоровья, счастья, благополучия, новых профессиональных успехов, роста доходов, высокого потребительского спроса и приятных покупателей!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми