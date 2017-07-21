День работников торговли
Уважаемые работники торговли!
Дорогие друзья!
Поздравляю с профессиональным праздником!
Сфера торговли и потребительских услуг играет важную роль в развитии любого региона и страны в целом. Без обеспечения населения необходимыми товарами и услугами невозможно говорить о повышении качества жизни людей и улучшении социального климата.
Работу в торговле, как и любую работу с людьми, нельзя назвать легким трудом. Ваша профессия требует ответственности, самоотдачи, терпения и умения найти подход к самому требовательному клиенту.
В большей части сфера торговли нашей страны, и Республика Коми не исключение, представлена женщинами. Именно вы, милые дамы, встречаете нас в торговых залах и за прилавками магазинов, ваши улыбки и добрые слова поднимают настроение, грамотные советы помогают сделать правильный выбор и остаться довольными результатами покупок.
В профессиональный праздник хочу поблагодарить всех работников торговли, ветеранов отрасли за ваш труд и вклад в экономику республики. Я желаю вам здоровья, счастья, благополучия, новых профессиональных успехов, роста доходов, высокого потребительского спроса и приятных покупателей!
Сергей Гапликов, Глава Республики Коми
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