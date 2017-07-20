Ветераны из Республики Коми, проживающие в Москве, начали получать региональную газету по благотворительной подписке

Газету «Республика» с доставкой на дом еженедельно получают участники Великой Отечественной войны и вдовы участников ВОВ из Республики Коми, ныне проживающие в Москве. Напомним, подписка на газету «Республика» оформлена от сотрудников Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации в рамках Года добрых дел в регионе.

Алевтина Георгиевна Аксенова, вдова генерал-майора Аксенова Владилена Федоровича, который 10 лет служил в Коми АССР с 1978-1988 годы, была приятно удивлена изданию. 10 лет проработала заведующей отделом в Библиотеке имени Ленина в Сыктывкаре, куда поехала за мужем.

По её словам, в 1990 году не стало супруга. Через 8 лет, в 1998 году, было создано РОО «Землячество Коми» под руководством В.И.Мельникова. С тех пор ветеран регулярно принимает участие в мероприятиях как вдова военнослужащего.

«Приятно встречаться, общаться в Москве с людьми, которых объединяет Республика Коми. Это заряжает духом единства. Спасибо Представительству за такой проект, очень приятно получить новости из республики, где прошли лучшие годы жизни. Когда получила газету, окунулась в мир региона, ведь в Москве другие вопросы и проблемы, но получая издание из республики, окунаемся в прошлое, молодость», — прокомментировала А.Г. Аксёнова.

*** 2017 год официально объявлен в Республике Коми Годом добрых дел. Соответствующий указ подписал 11 апреля Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Год добрых дел проводится для привлечения жителей республики к реализации общественных инициатив, развития идей волонтерства.

текст и фото Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации