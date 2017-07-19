Требования к управляющим компаниям ужесточаются

Из 229 соискателей, обратившихся за получением лицензии по управлению многоквартирными домами (МКД), 18-ти управляющим компаниям отказано из-за их несоответствия требованиям жилищного законодательства. Есть, впрочем, нарекания и к компаниям, получившим лицензии. О том, какие изменения необходимо внести в действующее законодательство, чтобы улучшить работу по управлению многоквартирными домами, шла речь на заседании Экспертного совета при постоянной комиссии Госсовета Коми по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщил руководитель Службы строительного, жилищного и технического надзора Коми Роман Шашев, за первое полугодие 2017 года государственные жилищные инспекции провели 1904 проверки управляющих компаний и выдали 602 предписания для устранения нарушений. УК стали более ответственными – в прошлом году предписания исполнялись на 60-70 процентов, в нынешнем – более чем на 80. Основные нарушения – ненадлежащее содержание общего имущества МКД, некачественное предоставление коммунальных услуг, некорректное начисление платы за горячее и холодное водоснабжение и отопление. В итоге из управления компаниями было исключено 18 домов – 14 в Сыктывкаре у УК «Жилинвест», по одному в Прилузском и Княжпогостском районах, в Вуктыле и Усинске.

Сейчас на согласовании в федеральных структурах находится законопроект о лишении лицензий управляющих компаний в случае оказания ими противодействия проверкам госжилнадзора. Свои предложения высказали и члены Экспертного совета. Например, координатор проекта «Коми ЖКХ» Татьяна Тимушева высказалась за запрет выдачи лицензий таким предпринимателям, которые руководили УК и довели ее до банкротства. Сейчас руководитель какого-нибудь ООО «Дом», которое обанкротилось, спокойно создает ООО «Дом плюс» и продолжает работать на этом рынке, обслуживая тот же самый жилфонд. В процессе обсуждения выяснилось, что 11 управляющих компаний, получивших лицензию, не имеют в настоящий момент домов в управлении. Очень может быть, что они «перехватят» дома у 16-ти обанкротившихся УК.

– По каким критериям выдается лицензия? – спросила Романа Шашева Татьяна Тимушева и получила ответ, что сейчас, к сожалению, требования к соискателям формальные – надо сдать квалификационный экзамен, быть зарегистрованным на территории России и в налоговых органах.

Еще одно предложение экспертов – ограничить количество домов, которыми могут управлять компании.

– Разве может качественно выполнять свои обязанности компания, которая управляет 200-300 и даже 400 домами? – поинтересовалась председатель постоянной комиссии по вопросам ЖКХ Татьяна Саладина.

Руководитель службы строительного, жилищного и технического надзора отметил, что дома в управление компании получают по итогам проведенных открытых конкурсов, и, если УК соответствует условиям конкурса, администрация муниципалитета не имеет вправе ей отказать. А сами собственники жилья в МКД в своем большинстве пассивны, не контролируют работу своей управляющей компании, но при этом выражают недовольство качеством услуг ЖКХ.

Следующая идея – ограничить допуск к соисканию лицензий предпринимателям, имеющим пусть и погашенные судимости за экономические преступления в сфере финансово-хозяйственной деятельности (растраты, превышение должностных полномочий, злоупотребления), – была поддержана представителем прокуратуры. Старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Коми Сергей Белов отметил, что такие ограничения допустимы, главное – правильно сформулировать законодательную инициативу.

Также эксперты предложили четко прописать обязанности управляющих компаний. Довольно часто в документах прописан только осмотр состояния дома «по мере необходимости» и ничего не сказано про проведение ремонтных работ.

Галина ВЛАДИС