Коми предложила Испании сотрудничество

Презентация ключевых отраслей экономики Республики Коми, промышленных и инфраструктурных проектов, а также инвестиционных возможностей региона состоялась в посольстве Испании в Москве. Подобные встречи проходят в рамках поручения главы региона Сергея Гапликова по укреплению торгово-экономических связей и расширению международного сотрудничества.

Такая работа активно ведется постоянным представительством республики при президенте России в рамках Клуба руководителей торгово-экономических миссий (отделов посольств) иностранных государств, аккредитованных в Москве. На организуемых встречах страны и регионы презентуют свои возможности, обмениваются идеями, контактами, обсуждают возможные проекты. В ходе очередной встречи варианты возможного сотрудничества между Республикой Коми и Испанией обсудили чрезвычайный и полномочный посол Королевства Испании Игнасио Ибаньес и зампред правительства – постоянный представитель региона при президенте страны Григорий Саришвили.

– В рамках созданного клуба мы регулярно общаемся с разными представителями иностранных государств. И считаем это сотрудничество результативным. Сегодня в республике много возможностей для развития. Мы стараемся создавать благоприятные условия для новых инвесторов, регулярно проводим встречи с посольствами, представителями дипломатического корпуса и бизнес-сообществ, рассказываем о наших преимуществах, инвестиционном потенциале республики. Подобный формат взаимодействия на уровне руководства позволит детально и оперативно решать вопросы двустороннего сотрудничества с республикой. Любой, кто посетит Коми, найдет свой интерес, – прокомментировал итоги встречи Григорий Саришвили, отметив, что республика заинтересована в гуманитарном сотрудничестве и развитии туризма, в том числе экологического.

Григорий Саришвили пригласил коллег из Испании посетить представительство, а затем и республику с бизнес-миссией для более детального знакомства с возможностями и проектами региона. Полномочный посол Королевства Испании Игнасио Ибаньес подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений и партнерских связей с республикой.

Пресс-служба правительства Коми