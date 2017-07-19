АО «Монди СЛПК» выпустило в реки Коми полмиллиона мальков ценных пород рыб

Компания АО «Монди СЛПК» провела выпуск полумиллиона мальков хариуса и сига в реки Вымь (приток реки Вычегда) и Илыч (приток Печоры). Место для зарыбления было выбрано на основе научных данных – это водоемы с наиболее благоприятными условиями для воспроизводства и распространения рыбы. Вырастила ихтиофауну по заказу АО «Монди СЛПК» рыбоводная компания Коми филиал ФГБУ «Главрыбвод».

Зарыблением рек региона Монди СЛПК занимается не впервые. Это мероприятие – часть природоохранной политики компании. В 2014 году в реки Коми выпущено более 300 тысяч мальков сига, в 2015 году – 83 тысячи мальков хариуса.

В 2017 году, объявленном в России Годом экологии, в реках региона благодаря компании количество ихтиофауны существенно выросло. Мальков сига и хариуса для АО «Монди СЛПК» вырастили в деревне Еремеево Троицко-Печорского района, где находится инкубационно-вырастной рыбоводный модуль. Прежде чем попасть в новое место обитания, мальки преодолели сотни километров водным, автомобильным и воздушным транспортом.

12 июля в Илыч выпущены почти 380 тысяч особей сига, в реку Вымь в районе села Серегово (Княжпогостский район) – 136 тысяч мальков хариуса, которых на вертолете доставили в Усть-Ухту, а оттуда автотранспортом – к месту зарыбления.

В выпуске мальков в реки участвовала заместитель главного эколога Монди СЛПК Елена Стафеева, ихтиологи республики, а также представители Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, Коми филиала ФГБУ «Главрыбвод».