В центре внимания – детский отдых

На проведение летней оздоровительной кампании в этом году республика потратит более 323 миллионов рублей. В лагерях на территории Коми, в средней полосе России и на Черноморском и Азовском побережьях отдохнут 30155 детей.

Такие цифры привел заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Максим Ганов на встрече с членами Общественной палаты РК. В детских лагерях подходит к концу вторая смена, и общественники собрались, чтобы подвести первые итоги летней кампании.

Как сообщил Максим Ганов, за первую смену в 409 лагерях различных типов уже отдохнули 18977 детей, из них 5914 – находящихся в трудной жизненной ситуации. Таким ребятам уделяется особое внимание. Нынешним летом квота для них – 9986 путевок, для сирот и воспитанников приемных и опекунских семей – 1190 (50 процентов от общей численности этой категории детей).

Средняя стоимость путевки в стационарный детский оздоровительный лагерь, расположенный на территории Коми, – 24 тысячи 582 рубля, в лагерях на морском побережье – 26 тысяч 381 рубль. При этом для детей-сирот республиканский бюджет полностью оплачивает путевку и проезд. Для ребят, которые воспитываются в опекунских и приемных семьях, путевка тоже бесплатная, надо только оплатить 10 процентов стоимости проезда. Для одаренных детей – победителей и призеров республиканских, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, соревнований – путевка за счет республики, проезд – за счет родителей.

Общественники спросили, а сколько всего у нас в республике детей «подлежат» оздоровлению, то есть имеют право на отдых в лагерях. Оказалось – 100-110 тысяч человек в возрасте от семи до 18 лет. Получается, что организованным отдыхом охвачено порядка 30 процентов, остальные проводят лето с родителями, у бабушек либо предоставлены сами себе.

Выяснить, как именно намерены родители организовать отдых своих детей, не представляется возможным. Министерство образования РК попыталось было провести мониторинг в классах ряда школ, но родителей возмутило, что классный руководитель задает им вопросы о материальном благосостоянии, от чего зависит, сможет ли семья поехать на курорт или в санаторий. Поэтому вопрос так и остался открытым.

В ходе обсуждения выяснилось, что самыми ущемленными в плане доступности путевок в летние детские лагеря являются многодетные семьи – те, кто не входит в категорию малообеспеченных. Как рассказала член Общественной палаты Коми Елена Щербина, денег, чтобы отправить в лагерь троих-пятерых, а то и семерых ребят, у многодетных родителей не хватает. Тем более сейчас, когда многие семьи, получив от государства земельные участки, все средства направляют на строительство дома.

Представителю минздрава РК был задан вопрос о числе детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении. Таких ребят, стоящих на диспансерном учете с установленным диагнозом, около 10 тысяч человек. Сейчас в очереди числятся 1420 детей. Чтобы получить путевку с санаторий на Черноморском побережье, ждать приходится от трех до пяти лет. Зато в республиканские санатории очереди практически нет, в течение года путевкой точно обеспечат.

Как попасть в такие престижные детские лагеря федерального значения, как «Артек», «Орленок» и «Океан», рассказал эксперт Общественной палаты РК Василий Андреев. Сейчас отбор достойных проходит по линии Российского движения школьников. Причем с этого года дети должны сами подать электронную заявку, представить портфолио со своими достижениями и ждать ответа. Приоритет здесь у лидеров детских организаций, занимающихся добровольческой и военно-патриотической деятельностью. Квота на республику в федеральные детские лагеря – порядка 200 путевок.

Еще одной темой встречи стали итоги проведенного общественниками и контролирующими органами мониторинга состояния лагерей республики и принадлежащих нашему региону санаториев и лагерей на море. В целом серьезных претензий нет, но есть частные замечания. К примеру, побывавшая с проверкой в республиканских лагерях руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в РК Елена Иванова призвала обратить внимание на ветшающие корпуса в «Чайке» и «Мечте» – материальная база этих лагерей нуждается в обновлении.

Представители МВД по РК, участвовавшие в межведомственной проверке, высказали сразу несколько замечаний. В первую смену почти в каждом лагере не хватало вожатых (студенты сдавали сессию), поэтому возрастала нагрузка на воспитателей. Во-вторых, поскольку с некоторых пор функционал по охране снят с сотрудников полиции, охраной лагерей должны заниматься лицензированные частные охранные предприятия (ЧОПы). Однако такие ЧОПы есть далеко не везде.

Есть пожелания у полиции и к турцентрам, продающим путевки в детские лагеря. Правоохранителям для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних помогла бы дополнительная информация о детях. В частности, есть ли среди ребят стоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Ведь если знать, что подросток попадался на кражах, то можно оградить его от таких деяний.

Галина ВЛАДИС

Фото Артура АРТЕЕВА