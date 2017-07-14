В Сыктывкаре приступают к капремонту МКД

В столице республики в этом году будет капитально отремонтировано 75 многоквартирных домов на сумму 153,5 миллиона рублей. Об этом проинформировал на общегородской планерке в сыктывкарской мэрии руководитель регионального фонда капремонта МКД Александр Подольский.

Сейчас большинство объектов в стадии заключения договоров, где-то подрядчики закупают материалы, а где-то уже приступили к работе. Управляющим компаниям Александр Подольский посоветовал более эффективно сотрудничать с ремонтниками, чаще появляться на объектах и обговаривать со строителями проблемные вопросы.

По данным фонда, собираемость взносов на капремонт в Коми по сравнению с прошлыми годами заметно выросла. Два года назад было всего 43 процента, сейчас уже 74. Впрочем, пока этот показатель ниже, чем в среднем по стране. Самые ответственные граждане проживают в Прилузском районе, а самая низкая собираемость в Воркуте. Отчасти это объясняется тем, что количество реально проживающих там жителей меньше, чем прописано. Всего жители Коми задолжали фонду капремонта более 54 миллионов рублей.

Лина ПЕРОВА