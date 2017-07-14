Старая дружба возрождается

У Болгарии и Коми общее прошлое и стремление к возобновлению сотрудничества

13-15 июля глава Коми Сергей Гапликов находится с рабочим визитом в Болгарии. В эти дни здесь проходят мероприятия, приуроченные к 50-летию с момента создания на территории нашей республики первого советско-болгарского лесозаготовительного предприятия, сообщает пресс-служба главы и правительства РК.

Визит главы РК начался с возложения венков к памятнику советскому солдату-освободителю «Алеша» в центре города Пловдива. В этот же день состоялась встреча с болгарскими гражданами, работавшими на лесозаготовках в Коми АССР в период с 1968-го по 1992 год.

Сергей Гапликов поблагодарил бывших лесозаготовителей, которые в тяжелейших условиях севера и бездорожья развивали лесную отрасль Республики Коми. Сотрудничество с Болгарией способствовало развитию одного из самых удаленных районов рес-публики – Удорского. С приездом болгарских рабочих в сельской глубинке стала развиваться лесозаготовительная промышленность, строились дороги, создавалась инфраструктура, появлялись новые социальные объекты.

– Для многих приехавших к нам север стал родным, а Республика Коми – вторым домом. Создавались семьи, и многие из лесозаготовителей не стали разрывать дружеские и семейные связи, остались жить в республике. Приятно видеть, что и вернувшиеся на родину болгары также не забыли Коми край и годы, прожитые здесь. Для наших жителей Болгария продолжает оставаться близкой и родной, у нас с большой теплотой и интересом принимают творческие коллективы и артистов из Болгарии. И, конечно, дружбу наших народов надо продолжать, укреплять и развивать, – отметил Сергей Гапликов.

Во время встречи болгарские ветераны-лесозаготовители охотно делились воспоминаниями о жизни и работе в республике. В 60-е годы прошлого века Болгария бурно развивалась, требовалась древесина для строительства, и Советский Союз предоставил братской стране беспрецедентную возможность практически неограниченной добычи основного богатства Коми – древесины. 3 декабря 1967 года в Москве было заключено соглашение между СССР и Народной Республикой Болгария о совместной разработке части лесных ресурсов Коми АССР на 10-летнюю перспективу. В последующие годы подписывались дополнительные соглашения о расширении объемов заготовки леса.

За 22 года общий объем капиталовложений на возведение четырех леспромхозов и социальных объектов в Удорском районе Коми АССР составил около 400 миллионов рублей. Советская сторона получила более 26,12 миллиона кубометров древесины (60 процентов), Болгария – почти 17,4 миллиона кубометров (40 процентов).

В таежной глубинке ударными темпами возвели 280 тысяч квадратных метров жилья, появились Усогорск, Благоево, Междуреченск и Верхнемезенск. Лучшие болгарские специалисты приехали сюда жить и работать целыми семьями.

Все изменилось в 1991-м, когда по указу президента Михаила Горбачева СССР перешел в экономических отношениях со странами-членами СЭВ на расчеты по мировым ценам. Флагман лесной промышленности в считанные дни превратился в убыточное предприятие, ведь все, что поставляла в Болгарию советская страна – оборудование, стройматериалы, стало оцениваться в долларах, а расплачивались болгары лесом, цены на который остались прежними. Учитывая сложившуюся ситуацию, Министерство лесной промышленности СССР 23 апреля 1991 г. издало приказ о завершении работы болгарских лесозаготовителей на территории Коми АССР. Осенью 1994-го Коми покинул последний состав с отбывающими на родину лесозаготовителями.

В ходе рабочей встречи с губернатором Пловдивской области Здравко Димитровым глава Коми обсудил возможности развития сотрудничества и реализации совместных проектов.

– Уверен, потенциал сотрудничества наших республик безмерно высок. Мы продолжаем взаимодействовать в сфере туризма, культуры, образования. Есть перспективы по реализации совместных научных программ и исследований, развитию волонтерской работы, инвестиционным проектам. Мы открыты для диалога и готовы обсуждать все направления взаимодействия, – отметил Сергей Гапликов.

Руководитель региона также подчеркнул, что Республика Коми относится к числу регионов с высоким уровнем экономического развития и благоприятным инвестиционным климатом. Правительство республики заинтересовано в укреплении международных деловых связей, и вопросы активизации взаимодействия в сфере развития бизнеса регулярно обсуждаются на заседаниях Клуба руководителей торгово-экономических миссий иностранных государств, аккредитованных в Москве. Работу по организации его деятельности проводит Постоянное представительство Республики Коми при президенте Российской Федерации.

В рамках празднования 50-летия советско-болгарской дружбы в сентябре 2017 года в Сыктывкаре состоится Международный научно-практический симпозиум «Мост Дружбы-50». Пройдут пленарное заседание, научный семинар, исторические чтения, школа молодых ученых и творческий фестиваль. Сергей Гапликов пригласил Здравко Димитрова принять участие в этих мероприятиях, направив в Республику Коми болгарскую делегацию.

Галина ВЛАДИС

Фото rkomi