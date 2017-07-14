Соглашение на благо экономики

Корпорация по развитию Республики Коми заключила соглашения о сотрудничестве с филиалами Сбербанка и Севергазбанка в регионе. Церемония подписания документов состоялась 11 июля на очередном заседании Совета банков под председательством первого заместителя председателя правительства Республики Коми Ларисы Максимовой.

Подписи под документами поставили врио генерального директора АО «Корпорация по развитию Республики Коми» Виталий Козлов, управляющий Сыктывкарским филиалом ПАО «Банк СГБ» Елена Морозова, управляющий Коми отделением №8617 ПАО «Сбербанк России» Андрей Пушкарев. Стороны выразили уверенность, что заключение соглашений о взаимодействии позволит эффективнее решать задачи экономического развития региона, а также поддержать рынок кредитования среднего и малого бизнеса.

Как отметил Виталий Козлов, заключение соглашений о взаимодействии с банковскими кредитными организациями, органами местного самоуправления, организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, общественными организациями и институтами поддержки необходимы для выстраивания системной работы с инициаторами и инвесторами проектов.

С использованием механизма соглашений будет сформирована система активного взаимодействия с Корпорацией по развитию Республики Коми, уполномоченной на осуществление функций «одного окна», в сфере поиска, формирования и ежеквартальной актуализации информации по инвестиционным проектам, реализуемым или планируемым к реализации на территории республики, нуждающимся в том числе в кредитно-гарантийной поддержке.

Напомним, в марте этого года распоряжением правительства Коми специализированной организацией по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» была определена Корпорация по развитию Республики Коми.

Основной функцией корпорации является помощь инвесторам и инициаторам инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории региона. Поддержка включает содействие в поиске инвесторов, инвестиционных площадок для размещения производства, обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти, информационную и организационную поддержку.

В настоящее время корпорация формирует реестр предложений инвесторов и инициаторов проектов, а также сопровождает проекты в рамках поступивших заявок.

Пресс-служба главы и правительства РК