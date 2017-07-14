Копилка идей для столичной набережной

На конкурс творческих идей оформления набережной в Кировском парке поступило уже 22 заявки. Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, наибольшую активность проявляет возрастная категория от 11 до 18 лет, эти участники направили в городское управление культуры 10 заявок.

Среди всех работ выделяются несколько. Например, Василий Куликов предлагает создать сооружение в виде теплохода-музея, на котором будут осуществляться экскурсии и тематические прогулки. По задумке автора, судно станет символом речного флота и отражением его роли в победе в Великой Отечественной войне.

Еще одна интересная задумка у Ксении Напалковой – сделать акцент на этнических мотивах в оформлении элементов инфраструктуры набережной. На эскизах автора под соответствующую тематику стилизованы фонари, урны и скамейки.

Юная участница Софья Токмакова в своей работе очень точно отразила самые важные элементы набережной: лестничные перила, фонарные столбы, беседки и ограждения вдоль реки.

Анна Репина представила эскиз, согласно которому набережную необходимо разделить на три зоны: игровую, танцевальную и зону отдыха.

Напомним, идея провести творческий конкурс по украшению сыктывкарской набережной принадлежит мэру Сыктывкара Валерию Козлову, который анонсировал ее на встрече с журналистами рес-публиканских и городских СМИ.

Участники конкурса могут предложить городу идею оформления будущей набережной через рисунки, скульптуру, эссе и другие творческие средства.

Лина ПЕРОВА