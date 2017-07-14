Копилка идей для столичной набережной
На конкурс творческих идей оформления набережной в Кировском парке поступило уже 22 заявки. Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, наибольшую активность проявляет возрастная категория от 11 до 18 лет, эти участники направили в городское управление культуры 10 заявок.
Среди всех работ выделяются несколько. Например, Василий Куликов предлагает создать сооружение в виде теплохода-музея, на котором будут осуществляться экскурсии и тематические прогулки. По задумке автора, судно станет символом речного флота и отражением его роли в победе в Великой Отечественной войне.
Еще одна интересная задумка у Ксении Напалковой – сделать акцент на этнических мотивах в оформлении элементов инфраструктуры набережной. На эскизах автора под соответствующую тематику стилизованы фонари, урны и скамейки.
Юная участница Софья Токмакова в своей работе очень точно отразила самые важные элементы набережной: лестничные перила, фонарные столбы, беседки и ограждения вдоль реки.
Анна Репина представила эскиз, согласно которому набережную необходимо разделить на три зоны: игровую, танцевальную и зону отдыха.
Напомним, идея провести творческий конкурс по украшению сыктывкарской набережной принадлежит мэру Сыктывкара Валерию Козлову, который анонсировал ее на встрече с журналистами рес-публиканских и городских СМИ.
Участники конкурса могут предложить городу идею оформления будущей набережной через рисунки, скульптуру, эссе и другие творческие средства.
Лина ПЕРОВА
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