Эстафета флага, факела и добрых дел

По территории Коми сейчас путешествуют флаг и факел ООО «Газпром трансгаз Ухта». Символическая эстафета «Тепло севера на юг», посвященная 50-летию предприятия, стартовала на Ямале, на самой северной в мире газовой компрессорной станции «Байдарацкая».

«Байдарацкая» – первая КС на газопроводах Бованенково – Ухта и Бованенково – Ухта-2, протяженность этих магистралей более тысячи километров, в том числе подводная часть, проходящая по дну Байдарацкой губы – залива Карского моря.

Напомним, этот приоритетный инвестиционный проект реализуется с 2008 года, поэтому компрессорные станции, стоящие по обе стороны Байдарацкой губы – достаточно «молодые». КС «Байдарацкая» введена в строй всего пять лет назад. От нее 10 июля и началось путешествие юбилейного флага и факела газотранспортного предприятия. 11 июля эстафета прошла через Воркуту, 12 июля – через Печору. 15 июля флаг и факел ждут в Вуктыле, 17-го – в Синдоре, 19-го – в Микуне. Затем эстафета пройдет по Архангельской, Вологодской и Ярославской областям, где проходит газовая магистраль, а к 25 августа вернется в Коми, в Ухту, где состоятся юбилейные празднества. В каждом населенном пункте, через который идет эстафета, организуются концерты для местных жителей и работников предприятия.

Флаг и факел путешествуют по Коми и другим регионам на вертолетах, самолетах, поездах, машинах-вахтовках, паромах, а по словам генерального директора предприятия Александра Гайворонского, возможно, эти символы юбилея проедутся и на нартах с оленьей упряжкой.

В каждом населенном пункте по пути эстафеты ветеран газотранспортной отрасли передает флаг молодому специалисту. На «Байдарацкой» флаг передавал Александр Загурдаев, один из первопроходцев Бованенковского месторождения, работавший здесь около сорока лет назад. Тогда, по его словам, действовать приходилось в экстремальных условиях – сухогрузы не могли пробиться к берегу даже в сопровождении ледокола, так что оборудование и все необходимое для жизни, в том числе огромное количество горючего, переправляли на сушу совершенно невероятными методами.

Кроме эстафеты сотрудники предприятия участвуют в юбилейной благотворительной акции, которая очень хорошо вписалась в Год добрых дел, объявленный в Коми. До 25 августа они взялись организовать и провести 50 таких дел (но, похоже, получится даже больше). В частности, в парке Печоры появилась кедровая аллея, полностью благоустроенная для прогулок – с дорожкой, фонарями, скамейками, в других городах и районах организована помощь подшефным социальным и образовательным учреждениям, проводятся выставки, работы по благоустройству мест отдыха и многое другое.

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы «Газпром трансгаз Ухта»